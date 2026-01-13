Çanakkale süs bitkisi üretiminde Avrupa pazarını hedefliyor

Çanakkale'de yürütülen "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Artırılması Projesi"nde, Avrupa pazarı hedefi için çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri ile süs bitkisi üreticileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Buluşmada, Çanakkale Valiliği koordinesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamuller İhracatçılar Birliği, Ziraat Odası Başkanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğiyle "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Artırılması Projesi" kapsamındaki çalışmalar ele alındı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çanakkale Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Sinan Türkmen, yaklaşık iki yıl önce Çanakkale'nin tarımsal üretim potansiyeli içinde süs bitkilerinin önemli bir gelişim gösterebileceğini öngördüklerini söyledi.

Bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını belirten Türkmen, kentin, küçük üreticilerin ürünlerini pazara sunması açısından avantajlı bir konumda bulunduğunu ve süs bitkileri üretiminde kooperatif modelinin önem taşıdığını ifade etti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da proje ile kente ulusal ve uluslararası ölçekte yüksek katma değer sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Süs bitkileri alanında ulusal iş birliklerinin geliştirilmesi ve uluslararası iyi uygulama örneklerinin bölgeye aktarılmasının önemine dikkati çeken Erenoğlu, çiftçilerin bilinçlendirilmesi, ıslah çalışmaları ve üretilen ürünlerin yüksek katma değerli şekilde ihracatının hedeflendiğini kaydetti.

Kentin, 1915 Çanakkale Köprüsü ile lojistik açıdan önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Erenoğlu, Avrupa'da bu alanda faaliyet gösteren kurumlara yönelik ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi.

Kesme çiçek üreticisi Cengiz Bayazıt ise 2022 yılında yaptığı yatırımın ardından 2025 yılında ilk hasadı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Üretimini yaptıkları şakayık bitkisinin Yenice ve Çan bölgelerinde endemik olarak bulunmasının kendilerine cesaret verdiğini belirten Bayazıt, bu alanda ölçek ekonomisinin önemine işaret etti.

Bölgedeki jeotermal kaynaklar sayesinde pazara sunma süresinin uzatılabildiğini ifade eden Bayazıt, 52 dönüm olan üretim alanını 150 dönüme çıkarmayı ve soğuk hava ile işleme tesisi yatırımları yapmayı planladıklarını söyledi.

Bayazıt, Çanakkale'yi kesme çiçek üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver de 27 Ocak'ta üreticilerle birlikte Hollanda ve Almanya'ya teknik inceleme ziyaretleri gerçekleştireceklerini belirtti.

Ünver, Çanakkale'nin üretim kapasitesi ve coğrafi avantajlarıyla genç çiftçiler için örnek bir model oluşturmasını amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından sunum yapan Türkmen, Çanakkale'de 32 endemik bitki türü bulunduğunu, bunlardan 14'ünün süs bitkileri açısından üretim potansiyeli taşıdığını aktardı.

Özellikle bölgeye özgü "beyaz şakayık" türünün proje için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirten Türkmen, çiftçilerle birlikte üretim olanaklarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.