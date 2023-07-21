Çanakkale, 13 Coğrafi Tescilli Ürüne Sahip

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Çanakkale domatesi ve Biga pirinci ile birlikte 13 coğrafi tescilli ürüne sahip olduğunu belirtti. Gider, Çanakkale'nin tarım ve turizm potansiyelini vurgulayarak, hükümetin tarıma yaptığı yatırımları da anlattı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, kentin Çanakkale domatesi ve Biga pirinci ile 13 coğrafi tescilli ürüne sahip olduğunu belirtti.

Gider, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale'nin tarım ve turizm kenti bir şehir olduğunu hatırlattı.

"Çanakkale'miz, domatesimiz ve Biga pirincimiz ile 13 coğrafi tescilli ürünümüz oldu" ifadesini kullanan Gider, şöyle devam etti:

"Yoğun bir emek isteyen tescil sürecinden, şehrimiz alnının akıyla çıkmış, domates ve pirinç üreticilerinin elini de güçlendirmiştir. Hedefimiz Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilini de alarak, Çanakkale'nin AB coğrafi işaretli ürünlerinin sayısını artırmaktır. Çanakkale, denizinin, kültürünün ve tarihinin yanı sıra tarımsal anlamda da zengin bir şehir. Her bir ilçemizde, kendine has çok sayıda özel ürünler yetişiyor. Bu anlamda Çanakkale'nin bu zenginliğini daha da iyi bir şekilde değerlendirebilmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle Çanakkale tarımına önemli yatırımlar yapıldı."

Yapılan yatırımlar arasındaki en somut örneğin Ezine'de kurulan Gıda İhtisas Organize Sanayi ve projesi onaylanarak yılın 11 ayı üretim yapılmasına olanak sağlayacak olan Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olduğuna işaret eden Gider, şunları kaydetti:

"Ezine'de başta yöremiz nam salmış bir değeri olan Ezine peyniri olmak üzere, birçok alanda gıda üzerine üretimler yapılacak. Ayvacık'ta ise 2 bin 400 dekarlık alanda kurulacak seralarda, enerjiyi başta jeotermal kaynaklar olmak üzere rüzgar, güneş ve biyokütle gibi kaynaklardan sağlayan kendi alanında dünyanın en büyük OSB'sinde üretim yapılacak. Buralarda üretilen ürünler ise, boğaz köprüsü ve tüneller gibi devasa ve stratejik yatırımlar sayesinde başta Türkiye'nin her bir köşesi olmak üzere tüm dünyaya ulaştırılacak. Bu anlamda daha geniş bir çerçeveden baktığınızda Çanakkale tarımı için hükümetimizin nasıl bir çaba içerisine girdiğini görmek mümkündür."

Ayhan Gider, coğrafi işaretli ürünler konusunda Çanakkale'nin adından söz ettiren bir şehir olduğunun altını çizerek, tüm paydaşlarla hareket ederek Çanakkale'nin tescilli ürünlerinin sayısını artırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kendine has özellikleri nedeniyle Çanakkale'nin önemli bir ürünü olan domates ve pirincinde coğrafi işaret alma başarısını gösterdiğini anlatan Gider, şunları kaydetti:

"Çanakkale Ticaret Borsası ve Biga Ziraat Odası başta olmak üzere birçok kurum ciddi gayretler göstererek Çanakkale domatesi ve Biga pirincinin coğrafi işaret almasını sağladı. Bu iki değerimizle birlikte Çanakkale'nin coğrafi işaretle tescil edilmiş ürün sayısı 13'e yükseldi. Bu nedenle sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret göstererek çalışmaları başlatan önceki dönem milletvekillerimiz Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu ile Çanakkale Ticaret Borsası, Biga Ziraat Odası ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. 13 coğrafi işaretli ürünümüzden şu an için sadece bir tane Avrupa Birliği coğrafi işareti alan ürünümüz var. O da Bayramiç beyazı. Ezine peyniri için de AB coğrafi işareti alabilmesi adına başvurular yapıldı. Niyetimiz, Çanakkale'nin çok daha fazla ürününün AB tescili alabilmesi. Bunun için bizler hükümet olarak bu konuda gerekli desteği sağlayacağız."