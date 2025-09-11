Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'nin de yer aldığı 121 şirkete el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.

İKİ PATRONA ÖRGÜT LİDERİ SUÇLAMASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltiliyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; soruşturmada, çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın liderliğinde hareket ettiği kaydedildi. Çok sayıda şirket kurularak denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların dağıtıldığı ve hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Başsavcılık, örgütün yasa dışı gelirleri eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırımlar için kullandığını, bu yolla hem ekonomik güç kazandığını hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamaya çalıştığını açıkladı.

CAN HOLDİNG KİMİN?

Can Holding'in kurucusu Zamanhan Can. Can, 1952 yılı Doğubayazıt doğumlu.

Şirketin internet sitesindeki bilgiye göre, Can, 1972'de "Zamanhan Can" ünvanını taşıyan ticaret şirketini kurarak ticaret odasına ilk kaydını yaptırdı. Bu tarihlerde Türkiye'ye komşu ülkeler ile aktif ihracat-ithalat yapmaya başlayan şirket, ticaret faaliyetleri yanında turizm sektörüne ilk yatırımlarını yaptı. Aynı dönemde, akaryakıt istasyonunu kurdu.

Holding, 1993 yılında, Türkiye'nin " En Fazla Akaryakıt İstasyonu İşletme Sahipliği" olan "Enerji Petrol" temellerini İstanbul'da atarak, ilk akaryakıt İstasyonu kurdu aynı yılda uluslararası büyük hacimli Petrol ve türevleri ticaretine başladı.

Holding, 2022' nin ilk aylarında, ülke çapına yayılmış 100'ü aşkın kampüsü, 60.000 bine yakın öğrencisi olan, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Doğa Koleji'ni satın aldı.

2023 itibariyle 700 bin metre kare üretim alanına sahip, beyaz eşya, televizyon, küçük ev aletleri çeşitleri, klima ve soğutma cihazlarını üretimindeki kapasitesini artırdı, Çerkezköy tesisin ardından, Lüleburgaz ve Mersin fabrikalarının da hizmete girmesi ile dayanaklı tüketim ürünleri gamında, Awox, Seikon, Telefox, Energia markalarının satışını yaptı.

Holdingi son olarak Kemal Can yönetiyordu.

CAN HOLDİNG'İN YÖNETİCİSİ KEMAL CAN KİMDİR?

Can Holding'in bugünkü sahibi Kemal Can, Ağrılı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1973'de doğan Can, babasından holdingi yönetimine devraldı. Holding yönetiminde daha çok aile üyeleri bulunuyor. Can, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı görevini de yürütüyor.

EĞİTİMDEN MEDYAYA GENİŞ AĞ

Kemal Can'ın holdingde enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik alanlarında yatırımları bulunuyor.

Medya sektörü : Can Holding, Show TV, HaberTürk ve Bloomberg HT gibi kanalları bünyesinde bulunduruyor.

Enerji ve petrol : Madeni yağ, akaryakıt ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Eğitim : Kemal Can İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor. Doğa Koleji de Can Eğitim Grubu çatısı altında bulunuyor.

Holding ayrıca Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital'ın da sahibi. Bunların yanı sıra holdingin beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var.

HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ YAYIN KURULUŞLARI

Holding, 2024 yılında, Ciner Holding'in yönetimindeki bütün yayın kuruluşlarını satın alarak medya sektörünü girdi.

Can Grubu'nın 800 milyon dolara satın aldığı yayın kuruluşları ise şöyle:

Show TV, Show Türk, Show Max, Haberturk.com, Habertürk Radyo, Habertürk TV, Bloomberg HT, Bloomberg TV, Newsweek, FHM, Marie Claire Maison, Marie Claire, Food and Travel, GEO, Mother and Baby.

HABERTÜRK TV

Habertürk TV, Ufuk Güldemir ve bir grup arkadaşı tarafından Ataköy'de kuruldu. Habertürk TV ilk yayınını 3 Eylül 2001 tarihinde yaptı. Ulusal yayın yapan Habertürk TV, Ufuk Güldemir'in 10 Haziran 2007 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından 13 Kasım 2007 tarihinde Haberturk.com ve Habertürk Radyo ile birlikte Ciner Medya Grubu tarafından satın alındı. Geçtiğimiz aylarda ise Can Holding tarafından satın alınmıştı.

HABERTÜRK GAZETESİ

Habertürk, 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan günlük gazeteydi. Son sayısı 5 Temmuz 2018'de çıktı. Gazete internet ortamında haberturk.com adresinden yayın hayatına devam ediyor.

SHOW TV

1 Mart 1991 tarihinde kuruldu. Türkiye'nin ilk özel TV kanalları arasında yer aldı. 2013 TMSF tarafından yılında Ciner Grubu'na satıldı. Bir süre sonra kanala yeniden el konulmuş ve sonrasında yeniden Ciner Grubu'na bırakılmıştı. Yapılan son operasyonla yeniden TMSF kanala el koydu.

HABERTURK.COM

Haberturk.com, 1999 yılının Kasım ayında yayın hayatına başlamış ve internet üzerinden güncel haber kaynağı olarak faaliyet gösteren ilk web sitelerinden biri oldu. Ufuk Güldemir tarafından kurulmuştu. Ciner Yayın Holding'in satın almasının ardından geçtiğimiz aylarda Can Yayın Holding'e satılmıştı ve TMSF el koydu.

BLOOMBERG HT

Bloomberg HT, 27 Ocak 2010'da yayına başlamış Ciner Yayın Holding ve Bloomberg L.P. ortaklığı altında yayın yapan ekonomi kanalı olarak faaliyet gösteriyordu.. Kanal 1'in eski frekansı kullanılarak faaliyete geçti. Can Yayın Holding'e satıldı ve sonrasında TMSF el koydu.

HABERTÜRK VE SHOW TV NE ZAMAN DEVREDİLDİ?

Turgay Ciner, Aralık 2024'te Habertürk ve Show TV'yi de kapsayan tüm hisselerini Can Grubu'na devretmiş ve medyadan çekilmişti. O dönem Can Holding'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "Park Grubu ile Ciner Yayın Holding'in hisse devri için sözleşme imzalanmıştır. Park Grubu'na bu süreçteki nezaketleri için teşekkür ederiz. Devir işlemleri tamamlandıktan sonra, medya sektöründeki yatırımlarımız, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ'ın liderliğinde yürütülecektir."