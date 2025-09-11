Can Holding'e kayyum atandı mı? TMSF Can Holding'e kayyum olarak mı atandı?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Holding yöneticileri hakkında gözaltı kararları verilirken, bünyesindeki Habertürk ve Show TV gibi önemli medya kuruluşlarına yönelik kayyum atanıp atanmayacağı merak konusu oldu. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmelerle ilgili detaylar araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAN HOLDİNG' E KAYYUM ATANDI MI?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Habertürk ve Show TV'nin de yer aldığı şirketler ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

CAN HOLDİNG OLAYI NEDİR?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla 121 şirkete el koydu, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla organize bir suç örgütü kurulduğu ve bu yapının nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ile kaynağı belirsiz paraların şirket hesaplarına sokulması gibi çok sayıda yasa dışı faaliyette bulunduğu belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim raporları doğrultusunda başlatılan incelemede, örgütün paravan şirketler kullanarak vergi yükümlülüklerinden kaçındığı, sahte belge düzenleyerek yüklü sermaye artırımları yaptığı tespit edildi.

Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki örgütün, birçok şirkette yönetim değişiklikleri yaparak sorumlulukları üyeler arasında dağıttığı ve hukuki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığı ileri sürüldü. Ayrıca ticari faaliyeti olmayan şirketler üzerinden gerçekleştirilen nakit sermaye artırımlarının, "7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu" kapsamında suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

Soruşturmada, suç örgütünün yasa dışı gelirlerini eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerindeki yatırımlar yoluyla ekonomik gücünü artırmaya çalıştığı ve kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştığı ortaya kondu. MASAK'ın mali hareket analizleri, örgütün yasa dışı kazançları farklı alanlara yönlendirerek hem aklama hem de sahte bir itibar oluşturma amacı taşıdığını gösterdi.

Operasyon kapsamında, 121 şirketin malvarlığına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı, 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

HABERTÜRK VE SHOW TV'YE NEDEN EL KONULDU?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi ağır suçlamalar yer alıyor. Operasyon kapsamında, Can Holding'e bağlı Habertürk, Show TV ve toplam 121 şirkete tedbir amaçlı el konuldu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Can Holding bünyesinde organize bir suç şebekesi oluşturulduğu, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para aktarıldığı ve bu paraların çeşitli şirketler arasında transfer edilerek izlerinin kaybettirildiği bildirildi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinden kaçınıldığı, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sermaye artırımı yapılarak yasa dışı gelirlerin aklandığı ifade edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları temel alınarak yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin medya, eğitim, finans ve enerji sektörlerine yatırılarak ekonomik güç kazandırılmaya çalışıldığı tespit edildi. Kamu maliyesi ve finansal sistemin güvenliğinin sağlanması amacıyla, 121 şirkete kayyum atanarak malvarlıklarına el konuldu.

CAN HOLDİNG'İN SAHİBİ KİM? HABERTÜRK VE SHOW TV'NİN SAHİBİ KİM?

Türkiye iş ve medya dünyasında son dönemde Can Holding merkezli gelişmeler büyük ilgi topluyor. "Can Holding'in sahibi kim?" sorusu, kamuoyunun gündeminde önemli yer tutuyor. Holding yönetiminde Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ gibi isimler bulunuyor. Aralık 2024'te Turgay Ciner'den Habertürk ve Show TV hisselerini devralan Can Grubu, bu iki önemli medya kuruluşunun yeni sahibi olarak öne çıkıyor. Can Holding çatısı altındaki bu medya şirketleri, Türkiye'nin yayıncılık sektöründe kritik bir konuma sahip.