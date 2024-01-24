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Çakır Mahallesi'nde Çakır havucu hasadı başladı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde uzun yıllardır dikimi yapılan ve mahallenin ismiyle anılan ünlenen 'Çakır havucunun hasadı başladı. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri ilerleyen dönemlerde talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uzun yıllardır dikimi yapılan ve adını bulunduğu mahalleden alan Çakır havucunun hasadına başlanıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde uzun yıllardır dikimi yapılan ve mahallenin ismiyle anılan ünlenen 'Çakır havucunun hasadı başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlada çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, havuçların sökümünü yaparak torbalara koyuyor. Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor. Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek, paketleme kısmına ulaşıyor. Burada havuçlar iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri ilerleyen dönemlerde talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor. Tüm bu işlemlerin gerçekleştiği Çakır havucu, vatandaşların sofralarına yılın 12 ayı ulaştırılıyor.

Bölgede yetişen havuçların A vitamini bakımdan çok zengin olduğunu belirten Acıpayam Ziraat Odası Başkanı Serkan Aydın, verimli ve sulak arazilerinde üretilen havuçların Denizli ve komşu illerde alıcısına ulaştığını ifade etti. Bin 500 dekar alanda üretim yaptıklarını ifade eden Aydın, 1 dekar alan yaklaşık 8 ton üretim yapıldığını, bu yıl rekoltenin 12 bin ton olduğu vurgulayarak, üreticilere bereketli bir yıl diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Acıpayam Denizli Aydın Üretim Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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