Bursa Ticaret Borsası'nda 2026 bütçesi kabul edildi

Bursa Ticaret Borsası'nın ( Bursa TB) 2026 yılı bütçesi aralık ayı olağan meclis toplantısında 100 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Bursa TB Meclis Başkanı Mustafa Aksu başkanlığında, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve meclis üyelerinin katılımıyla aralık ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

Toplantıda 2026 yılı bütçesinin görüşülmesi ve oylanmasının ardından bütçe, oy birliğiyle 100 milyon lira olarak kabul edildi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yeni yılda da bugüne kadarki başarıları taçlandıracak makro projelere odaklanacaklarını bildirdi.

Matlı, Bursa TB'nin 2025 yılında başarılı bir performans sergilediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Üyelerimizin özverili çalışmaları ve kararlılıkları sayesinde 11 aylık tescil işlem hacmimizde 60 milyar lira gibi önemli bir rakama ulaştık. İnşallah yılı 65 milyar liranın üzerinde, borsa tarihinin en yüksek işlem hacmi rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz. Tarımsal ürün ticaretini dijital platforma taşıyan ve kurucu ortakları arasında yer aldığımız Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu'nda ise işlemlerin başladığı ocak ayından itibaren 610 milyon lirayı aşan işlem hacmiyle platforma üye 22 borsa arasında 7'nci borsa olarak tarım ticaretinin dijitalleşmesinde öncü bir rol üstlendik."

Bursa TB'nin uzun vadeli vizyon projelerine de dikkati çeken Matlı, Türkiye'de bir ticaret borsası tarafından hayata geçirilecek ilk organize sanayi bölgesi olma özelliği taşıyan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sürecinin tüm paydaşlarla planlı ve kararlı şekilde ilerlediğini aktardı.

Yeni yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunan Matlı, şunları kaydetti:

"Parasal duruşun daha netleşmesiyle birlikte üretim, yatırım ve istihdam süreçlerinde toparlanma bekliyoruz. Tarım ve hayvancılıkta planlı üretim, hastalıklarla etkin mücadele, sulama yatırımları ve verimlilik odaklı desteklerin sahada daha güçlü karşılık bulması kritik önem taşıyor. Önümüzdeki yılın, yapısal adımların üretime yansıdığı ve mali istikrarın kalıcı hale geldiği bir dönem olmasını arzu ediyoruz. Yıl boyunca özverili çalışmalarından dolayı üyelerimize, meclis ve yönetim kurulu üyelerimiz ile genel sekreterliğimiz nezdinde tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm üyelerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl diliyorum."