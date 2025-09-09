Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, OVP'yi Değerlendirdi

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Orta Vadeli Program'da ( Ovp ) ortaya konulan tek haneli enflasyon ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin iş dünyası için güven verici olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2026-2028 dönemini içeren OVP'ye ilişkin yazılı açıklama yapan Matlı, programda öngörülen enflasyondaki kademeli düşüşü ve istikrarlı büyümeyi olumlu olarak değerlendirdiklerini belirtti.

OVP'deki hedeflerin yapısal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

"Programda ortaya konulan tek haneli enflasyon ve sürdürülebilir büyüme hedefleri iş dünyası için güven vericidir. Programda 2025 yılında yüzde 28,5 olarak öngörülen enflasyonun, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028'de kalıcı olarak tek haneye gerilemesi hedefleniyor. Aynı dönemde büyüme oranlarının kademeli olarak yüzde 5 seviyesine çıkması, cari açığın ve işsizliğin düşüş trendine girmesi, makro ekonomik istikrar açısından önemlidir. Ancak bu hedeflerin hayata geçirilmesi, yapısal reformlarla desteklendiği ölçüde mümkün olacaktır."

Matlı, gıda arz güvenliği ve tarım politikalarının enflasyonla mücadelede stratejik rol oynadığına dikkati çekerek, kalıcı fiyat istikrarı için üretimden tüketime uzanan zincirde yapısal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, verimliliğin artırılması, iklim değişikliğine uyum ve üretici desteklerinin etkinleştirilmesinin bu açıdan kritik bir önem arz ettiğini kaydeden Matlı, "Bu alanlarda yapılacak reformlar, yalnızca enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşmesine değil aynı zamanda ihracat kapasitemizin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

"İhracatımızı daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirecektir"

Özer Matlı, sanayi ve lojistik altyapının büyüme hedefleriyle birlikte ele alınması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarının desteklenmesi, yerli tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, organize sanayi bölgelerinin demiryolu ve limanlarla entegrasyonunu sağlayacak yatırımlar, üretim ve lojistik maliyetlerini azaltacak, ihracatımızı daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirecektir. Bursa gibi hem tarım hem sanayi alanında güçlü potansiyele sahip şehirlerimizin bu dönüşümden öncelikli olarak faydalanması, ülkemizin büyüme ve kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlayacaktır."

KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, emek yoğun sektörlere desteklerin artırılması ve üretim, yatırım, istihdam ile ihracat gücünün korunmasının iş dünyasının öncelikli gündem maddeleri olduğunu hatırlatan Matlı, "Ayrıca iş gücü piyasası ve mesleki eğitimde yenilikçi düzenlemeler yapılması da uzun süredir gündemimizde olan konular arasında yer almakta olup bu alanlarda ilerleme sağlanabilmesi için kamu ile özel sektörün hızlı ve kararlı adımlar atması büyük önem taşımaktadır. Bursa Ticaret Borsası olarak tarım, sanayi ve lojistik alanındaki yapısal reformların hayata geçirilmesine ve ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasına tüm imkanlarımızla katkı sunmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.