Türkiye'nin 2025 ihracatına Bursa'dan yaklaşık 18 milyar dolarlık katkı

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan 2025'te 17 milyar 862 milyon 24 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada yer alan Bursa, 2025'te 273 milyar 434 milyon 19 bin dolar olan Türkiye'nin toplam dış satımında yüzde 6,53'lük payın sahibi oldu.

Önceki yıl 16 milyar 713 milyon 886 bin dolar olan Bursa'nın ihracatı, 2025'te yaklaşık yüzde 7'lik artışla 17 milyar 862 milyon 24 bin dolara ulaştı.

Bursalı sanayiciler geçen sene 194 ülke, özerk ve serbest bölgeye dış satım yaptı.

Ana pazar Almanya'ya 2,6 milyar dolarlık ihracat

Bursa'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye geçen yılki dış satım, 2024'e kıyasla yüzde 9,5'lik artışla 2 milyar 407 milyon 376 bin dolardan 2 milyar 635 milyon 154 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya ihracat yüzde 28,6 yükselişle 2 milyar 5 milyon 147 bin dolardan 2 milyar 579 milyon 616 bin dolara çıktı.

Listenin üçüncü sırasındaki İtalya'ya geçen yılki dış satım, 2024'teki seviyesini koruyarak 1 milyar 282 milyon 955 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü sırada yer alan İspanya'ya 2024'te 1 milyar 29 milyon 900 bin dolar olan ihracat, 2025'te yüzde 22,8 artışla 1 milyar 265 milyon 132 bin dolara ulaştı.

Bursa'dan en çok ihracat yapılan beşinci ülke olan Romanya'ya geçen yıl yapılan dış satım, 2024'e kıyasla yüzde 21,4 yükselişle 806 milyon 261 bin dolardan 979 milyon 26 bin dolara çıktı.

Otomotiv, makine ve aksamları, hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri ön sıralarda

Bursa'nın ihracatında otomotiv sektörü başı çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların üretim ve ihracat yaptığı Bursa'da otomotiv endüstrisi, 9 milyar 203 milyon 493 bin dolarlık dış satımla ilin toplam ihracatının yüzde 51,5'ini gerçekleştirdi.

Otomotivin ardından Bursa'dan en fazla yurt dışına ürün gönderen "makine ve aksamları" sektörünün 2025'teki ihracatı 1 milyar 325 milyon 548 bin dolara ulaştı.

Kentin geçen yılki dış satımında üçüncü sırada yer alan "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörünün ihracatı 1 milyar 293 milyon 727 bin dolar oldu.

Bursa'nın 2025 ihracatına, "tekstil ve ham maddeleri" sektörü 1 milyar 237 milyon 115 bin, "kimyevi maddeler ve mamulleri" 925 milyon 824 bin, "çelik" 830 milyon 39 bin, "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" 780 milyon 512 bin, "iklimlendirme sanayi" 603 milyon 111 bin ve "demir ve demir dışı metaller" ise 592 milyon 193 bin dolarlık katkıda bulundu.

Kentten "elektrik ve elektronik", "gemi, yat ve hizmetleri", "madencilik ürünleri", "mücevher" sektörlerinin aralarında olduğu diğer sektörlerde ise yurt dışına toplam 1 milyar 70 milyon 459 bin dolarlık ürün gönderildi.