Bursa Food Point ve Turfood Horeca Fuarları Açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Bursa Food Point Fuarı ile Network Fuarcılık organizasyonunda gerçekleştirilen 6'ncı Turfood Horeca Fuarı, kapılarını açtı. Bu yıl ilk kez eş zamanlı olarak düzenlenen fuarlarda 105 firma stant açarken, BTSO'nun çalışmalarıyla 200'ü aşkın yabancı alıcı, Bursa firmalarıyla iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Gıda sektörünün farklı gruplarından firmaların yanı sıra gıda teknolojilerinden üretim yapan markaların da yer aldığı 'Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı' ile Network Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen 6'ncı Turfood Horeca Fuarı, Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle eş zamanlı olarak kapılarını açtı. Fuarın açılış programına, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Necmettin Baştürk ve sektör paydaşları katıldı. Açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bugün yenilenen yüzüyle Bursa Fuar Merkezimizde gıda fuarımızı açıyoruz. Geçmişte burada iki farklı fuar gerçekleştiriyorduk. Bugün ise ilk kez bu fuarlarımızı birleştirdik. KFA Fuarcılık ve Network Fuarcılık iş birliğiyle ortaya çok güzel bir eser çıktı" dedi.

'GIDA, SAVUNMA SANAYİ İLE NEREDEYSE EŞ DEĞER ÖNEME SAHİP'

Gıda sektörünün artık sadece üretim boyutuyla değerlendirilecek bir alan olmadığını söyleyen İbrahim Burkay, "Gıda; tarımın, hayvancılığın da içinde yer aldığı ve tüm dünyada stratejik öneme sahip bir sektördür. Bugün gıda, savunma sanayi ile neredeyse eş değer öneme sahiptir. Bu nedenle bu alanda yapacağımız çalışmalar, ortaya koyacağımız vizyon, ülkemizin tam bağımsızlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Sadece sanayide değil, aynı zamanda kendi kendine yetebilen bir kent ve ülke olamadığımız sürece, bağımsızlığımızı tam anlamıyla kazanmamız mümkün değil. İşte bu noktada kentlerin ve ülkenin kaynaklarını nasıl kullandığı son derece önemlidir" diye konuştu.

'SANAYİ VE TARIM BİRBİRİYLE ENTEGRE HALE GELMELİDİR'

Bursa'nın en fazla su problemi yaşayan kentlerden biri olduğunu vurgulayan Burkay, "Hepimizin bildiği gibi, toplam su kaynaklarının yüzde 70'i tarımda, yüzde 20'si konutlarda, yüzde 10'u ise sanayide kullanılmaktadır. Bursa, 17 Organize Sanayi Bölgesiyle arıtma tesisleri ve ileri arıtma sistemleri sayesinde kullanılan suyun bir kısmını geri kazanarak, proses suyu olarak sanayinin hizmetine sunmaktadır. Bu yeterli mi, asla değil. Mutlaka tüm arıtılmış suların proses suyu olarak geri kazanılması, sanayi ve tarımın birbiriyle entegre hale gelmesi gerekmektedir. Böylece hem Bursa'mız hem de ülkemiz kendi kendine yetebilen, stratejik bir konuma yükselerek, tam bağımsızlığına ulaşabilecektir. Aynı zamanda tarımda da teknolojiyi daha etkin kullanmak, dijital takip sistemleriyle vahşi sulamayı bırakıp, modern ve güçlü altyapıya sahip projelerle tarımı desteklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'EN HIZLI BÜYÜYEN ALAN HİZMET SEKTÖRÜDÜR'

İbrahim Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü "Türkiye ve dünyada son 10 yılda en hızlı büyüyen alan hizmet sektörü olmuştur. Bugün dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'ini hizmet sektörü oluşturmaktadır. Ulaşımdan bankacılığa, yemek servisinden sigortacılığa, lojistikten turizme kadar pek çok alanda hizmet sektörü bambaşka bir noktaya gelmiştir. Bu anlamda sivil toplumun örgütlenmesi ve temsilcilerine yol açacak projeler üretmesi son derece kıymetlidir."