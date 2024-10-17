Üye Girişi
Haberler

Bursa'dan Antalya ve Çukurova'ya Yeni Uçuşlar Başlıyor

Bursa'dan Antalya ve Çukurova'ya Yeni Uçuşlar Başlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı uçuşlar 10 Kasım'da başlayacak. SunExpress ve Bursa Kültür Turizm Birliği işbirliğiyle düzenlenen uçuşlar, turizme katkı sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı uçuşlar 10 Kasım'da başlayacak.

SunExpress Havayolları ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek uçuşlarla ilgili kentteki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Birliğin başkanlığını da yürüten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, zaman zaman sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçları için yol haritası oluşturduklarını söyledi.

Ulusal ve uluslararası fuarlarda Bursa'nın değerlerini tanıtmaya gayret edeceklerini belirten Yılmaz, "1 yıl içinde inşallah Bursa'mızı tanıtmış olacağız. Tabii önce nasıl bir kıymetli coğrafyada yaşadığımızı Bursalı hemşehrilerimizin bilmesi, buna değer vermesi gerekiyor. Onun için Bursalılık bilincinin gelişmesini önemsiyoruz. Hepimiz gönül rahatlığıyla 'Bursalıyız' diyebilmeliyiz, Bursa'yı bilmeliyiz, tanımalıyız." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Bursa'nın tanıtılması için pek çok çalışma yapıldığını anlatan Yılmaz, bunu daha ileriye taşımak zorunda olduklarını dile getirdi.

Kurucu akla sahip bir şehri temsil ettiklerini kaydeden Yılmaz, "İnşallah bu hak ettiğimiz yere gitmek için de bir ve beraber hareket etmeliyiz. Bu noktada Bursa'nın tanıtılması, değerlerine sahip çıkılması noktasında hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Antalya ve Çukurova destinasyonunun tanıtımı için buradayız. Bunu inşallah hepimiz sahipleneceğiz. Tüm ortamlarda halkımızın bu noktada bunu öğrenmesi, bu hakları kullanması noktasında bilgilendirmeler yapacağız." diye konuştu.

Mevcut destinasyonlara sefer ilavesi yerine yeni uçuş noktalarına yöneldiler

SunExpress Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu da firmalarının, Avrupa'daki özellikle Türk vatandaşlarının Türkiye'ye direkt ve uygun fiyatlı uçuşlarını sağlayıp Antalya'yı tercih etmeleri için 1989'da kurulduğunu kaydetti.

Turizmi destekleyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamak, sanayi, endüstri, ticari bakımdan hareket oluşturmak için 35 yıldır misyonlarını başarıyla devam ettirdiklerini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Taşıdığımız yolcu sayısı şu an için 12,5 milyon, yıl sonuna kadar 15 milyonun üzerine çıkmayı planlıyoruz. SunExpress'in taşıdığı yolcu sayısının yüzde 85'i yurt dışı yolcusudur. Yani özellikle Avrupa'dan getirdiğimiz misafirler ve turistlerle çok ciddi bir şekilde Türkiye turizmine katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Kalan yüzde 15'i Türkiye'de uçtuğumuz 32 nokta uçuşlarını kapsamaktadır. Şu anda yurt içinde 32 noktayı birbiriyle bağlıyoruz. Kasım ayında 12 yeni destinasyona başlayacağız. Bu hatların hepsine 12 ay herhangi bir kesintiye gitmeden uçmayı temenni ediyoruz. Bunlarla ilgili, departmanlarımız tarafından değerlendirmeler yapılacak. Umarım ki bu hatların hepsini önümüzdeki yaz itibarıyla, seneler itibarıyla uçuşlarımızı devam ettirerek sürdürülebilir bir şekilde yönetebiliriz.

Bursa uçuşlarımızla ilgili ise 16 yıl önce uçtuğumuz Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır uçuşları şu anda yapılarak icra edilmekte. O yüzden de bu hatlara yeni bir frekans koymanın pek bir anlam kazandırmayacağını düşünerek farklı destinasyonlar üzerinden çalıştık. Bu destinasyonlarda da en yüksek talebi gören Antalya'yı bir kere tamamen ayrı tutarak ilk planlamayı bu doğrultuda yaptık. Sonrasında özellikle Gaziantep ile Çukurova Havalimanı arasında biraz ikilemde kaldık; hangisini acaba öncelikle başlatmak daha doğru olur diye. Çukurova Havalimanı'na karar vererek ikinci destinasyon olarak planlamanıza dahil ettik."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de uçuşların kent adına mutluluk verici olduğunu belirtti.

Antalya, Bursa, Çukurova arasında kurulan hava yolu köprüsü sayesinde vatandaşların konforlu ve rahat şekilde seyahat edebileceğini dile getiren Bozbey, "Hem turizm camiası hem de hemşerilerimiz adına bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Bu gelişmeyi bir başlangıç kabul edip ve yüzümüzü daha da yüksek hedeflere çevirmemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Ekonomi

Basın Toplantısı Sunexpress Havacılık 10 Kasım Çukurova Ekonomi Antalya Ulaşım Turizm bursa

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi hangi hastanelerden bebek aldı? Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ekim Etimesgut, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Ekim Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Ekim Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 38. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hemşire Mehtap S. kimdir? Yenidoğan Çetesi olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.