Bursa'dan Antalya ve Çukurova'ya Yeni Uçuşlar Başlıyor

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı uçuşlar 10 Kasım'da başlayacak.

SunExpress Havayolları ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek uçuşlarla ilgili kentteki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Birliğin başkanlığını da yürüten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, zaman zaman sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçları için yol haritası oluşturduklarını söyledi.

Ulusal ve uluslararası fuarlarda Bursa'nın değerlerini tanıtmaya gayret edeceklerini belirten Yılmaz, "1 yıl içinde inşallah Bursa'mızı tanıtmış olacağız. Tabii önce nasıl bir kıymetli coğrafyada yaşadığımızı Bursalı hemşehrilerimizin bilmesi, buna değer vermesi gerekiyor. Onun için Bursalılık bilincinin gelişmesini önemsiyoruz. Hepimiz gönül rahatlığıyla 'Bursalıyız' diyebilmeliyiz, Bursa'yı bilmeliyiz, tanımalıyız." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Bursa'nın tanıtılması için pek çok çalışma yapıldığını anlatan Yılmaz, bunu daha ileriye taşımak zorunda olduklarını dile getirdi.

Kurucu akla sahip bir şehri temsil ettiklerini kaydeden Yılmaz, "İnşallah bu hak ettiğimiz yere gitmek için de bir ve beraber hareket etmeliyiz. Bu noktada Bursa'nın tanıtılması, değerlerine sahip çıkılması noktasında hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Antalya ve Çukurova destinasyonunun tanıtımı için buradayız. Bunu inşallah hepimiz sahipleneceğiz. Tüm ortamlarda halkımızın bu noktada bunu öğrenmesi, bu hakları kullanması noktasında bilgilendirmeler yapacağız." diye konuştu.

Mevcut destinasyonlara sefer ilavesi yerine yeni uçuş noktalarına yöneldiler

SunExpress Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu da firmalarının, Avrupa'daki özellikle Türk vatandaşlarının Türkiye'ye direkt ve uygun fiyatlı uçuşlarını sağlayıp Antalya'yı tercih etmeleri için 1989'da kurulduğunu kaydetti.

Turizmi destekleyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamak, sanayi, endüstri, ticari bakımdan hareket oluşturmak için 35 yıldır misyonlarını başarıyla devam ettirdiklerini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Taşıdığımız yolcu sayısı şu an için 12,5 milyon, yıl sonuna kadar 15 milyonun üzerine çıkmayı planlıyoruz. SunExpress'in taşıdığı yolcu sayısının yüzde 85'i yurt dışı yolcusudur. Yani özellikle Avrupa'dan getirdiğimiz misafirler ve turistlerle çok ciddi bir şekilde Türkiye turizmine katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Kalan yüzde 15'i Türkiye'de uçtuğumuz 32 nokta uçuşlarını kapsamaktadır. Şu anda yurt içinde 32 noktayı birbiriyle bağlıyoruz. Kasım ayında 12 yeni destinasyona başlayacağız. Bu hatların hepsine 12 ay herhangi bir kesintiye gitmeden uçmayı temenni ediyoruz. Bunlarla ilgili, departmanlarımız tarafından değerlendirmeler yapılacak. Umarım ki bu hatların hepsini önümüzdeki yaz itibarıyla, seneler itibarıyla uçuşlarımızı devam ettirerek sürdürülebilir bir şekilde yönetebiliriz.

Bursa uçuşlarımızla ilgili ise 16 yıl önce uçtuğumuz Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır uçuşları şu anda yapılarak icra edilmekte. O yüzden de bu hatlara yeni bir frekans koymanın pek bir anlam kazandırmayacağını düşünerek farklı destinasyonlar üzerinden çalıştık. Bu destinasyonlarda da en yüksek talebi gören Antalya'yı bir kere tamamen ayrı tutarak ilk planlamayı bu doğrultuda yaptık. Sonrasında özellikle Gaziantep ile Çukurova Havalimanı arasında biraz ikilemde kaldık; hangisini acaba öncelikle başlatmak daha doğru olur diye. Çukurova Havalimanı'na karar vererek ikinci destinasyon olarak planlamanıza dahil ettik."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de uçuşların kent adına mutluluk verici olduğunu belirtti.

Antalya, Bursa, Çukurova arasında kurulan hava yolu köprüsü sayesinde vatandaşların konforlu ve rahat şekilde seyahat edebileceğini dile getiren Bozbey, "Hem turizm camiası hem de hemşerilerimiz adına bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Bu gelişmeyi bir başlangıç kabul edip ve yüzümüzü daha da yüksek hedeflere çevirmemiz gerekiyor." dedi.