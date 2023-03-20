Bursa'da 'sarı altın' ekimi başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 bin dekarlık alanda patates ekimi başladı

İnegöl Ziraat Odası Sezai Çelik, patates ekimi yapılan tarlalara giderek ekimi inceledi

10 bin dekarlık alanda patates ekimi yapılıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen yıl 3 bin dekarlık alandaki patates ekimi, sözleşmeli tarım sebebiyle 10 bin dekara çıkarıldı. Patates ekimi devam ederken, ön anlaşmayı kilogramı 2,5 liradan yapan çiftçiler sözleşme yaptıkları firmaların fiyatı 3,5 liraya çıkarmasıyla mutlu oldular. Patates ekimi yapan üreticileri tarlada ziyaret eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Son yıllarda patates üretimi maliyetli olduğu ve çiftçinin para kazanmama durumlarından dolayı bitmek üzereydi. Ancak bu yıl dikim 3'e katlandı ve sözleşmeli tarımla birlikte bu yıl 10 bin dekar civarında bir ekim var" dedi.

Patates ekimi artıyor

Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü, "Patates ekini yine yükselme eğiliminde. Bunun başlıca sebepleri, hepimizin bildiği gibi özellikle pandemi ve sonrasında, akabinde Ukrayna-Rusya savaşından sonra gıdaya erişim noktasındaki zorluklar bizim üreticilerimize de yansımış durumda. Girdi maliyetlerimiz yüksek ama para kazanma noktasında da beklentilerimiz buna göre.Geçen yıl tonu 2 bin 500 liraya anlaşılmıştı, sonra fiyatlar yükselince sözleşme yapılan firmalar fiyatları 3 bin 500 liraya çıkardı. Piyasalarda patates geçen sene 5 ila 6 arasında gitmişti. Bu seneye baktığımızda sözleşmeli patatesin tohumunu yine firmalar veriyor. Tonaj bakımından İnegöl olarak iyi durumdayız. Bir dekarda 4 ton civarında rekolte elde ediyoruz. Bu sayının üstüne çıkan çiftçimizde var, altında kalan çiftçimiz de var. Bu anlamda patates üreticilerinin bu yıl para kazanacağına ümidimiz var."

Temel gıda ürünleri ekimi ivme kazanacak

Temel gıda ürünlerinin gün geçtikçe değerleneceğini belirten Çelik, "Ben 14 senelik Ziraat Odası Başkanıyım. Önceden derdim ki, 'yakın gelecekte kiraz ağaçları kesilecek burada, meyve ağaçları kesilecek.' Yavaş yavaş bunları da gözlemliyoruz onu da söyleyeyim. Çünkü bundan böyle özellikle patates, fasulye, hububat, yağlık ayçiçeği, şeker pancarı gibi temel gıda ürünler bu anlamda ivme kazanacak. Bunu da yavaş yavaş görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi memnun

Patates üretimi yapan Hasan Karadeniz ise, "Sözleşme yaptığımız fabrikalar fiyatı arttırdı. Ancak maliyetler de çok arttı. Şu anda üretim maliyetiyle sattığımız fiyat neredeyse birbirine yakın. Ekiyoruz, Allah verirse de 4 ton üzeri alabilirsek belirli miktarda, işte çay, çorba parası gibi kazançlarımız olabilir. Rekolte çok düşük ve ürün az olduğu için geçen yıldaki fiyatlarımız biraz iyiydi. Son zamanlarda patates fiyatları yükselince piyasalar ona göre şekillendi. Fabrikalarımızdan Allah razı olsun. Bizlere belirli farklar verildi. Onlardan biraz memnunuz. Mazot ve gübre fiyatlarımızda bir sabitleme oldu. İnşallah daha iyi olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.