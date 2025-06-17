Bursa'da 'Kırmızı Elmas' Kurşunlu Çileğinde İlk Hasat Başladı

Bursa'da 'Kırmızı Elmas' Kurşunlu Çileğinde İlk Hasat Başladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'kırmızı elmas' olarak adlandırılan Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başladı. 13 bin dekar alanda 10 bin ton rekolte bekleniyor ve çilekler tarlada 70-80 liradan satılıyor. Hasat, bu yılki don olayları nedeniyle bir ay gecikmeli gerçekleştiriliyor. İhracat talepleri ise dört farklı ülkeden geliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak nitelendirilen Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başladı. 13 bin dekar alanda 10 bin ton rekolteye ulaşılması beklenen çilek, tarlada 70-80 liradan alıcı buluyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yetiştirilen ve 'kırmızı elmas' olarak adlandırılan Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderilen çilek, tarlada kilogramı 70-80 lira arasında alıcı buluyor. Yaklaşık 13 bin dekar alanda üretimi yapılan Kurşunlu çileğinde bu yıl 10 bin tonluk rekolte bekleniyor. Ancak bu yıl yaşanan kırağı olayı nedeniyle hasat mayıs ayı başı yerine, mayıs sonunda başlayabildi.

Çilek hasadı için tarlada inceleme yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Normal şartlarda çilek hasadı 1 Mayıs'ta başlardı. Ancak bu yıl ülkemizin 61 ilini etkileyen don olayı nedeniyle çileklerde yanma yaşandı. Hasat 1 ay gecikmeli başladı ve bu gecikme sadece Kurşunlu bölgesinde 3,5 milyon lira civarında bir kayba yol açtı. Ayrıca genç fidanların bu yıl daha fazla ekilmesi de rekoltede düşüşe neden oldu" dedi.

Bu sene toplamda yine 10 bin ton civarında bir çilek üretimi olacağını söyleyen Çelik, "Bu da, fiyatın ortalama 60 lira olduğunu düşündüğümüzde, ki bu fiyat ortalama, çünkü bu çilek şu anda 80 liraya kadar satılıyor, 70-80 lira arasında. Biz onu ortalama olarak değerlendirdiğimizde, demek ki bölgemize 600 milyon TL gibi bir para girmiş olacak. Bu da, diğer ürünlerden zarar gören çiftçilerimizin burada çilekten elde ettikleri gelirle ayakta durmalarını sağlayacak. Zaten çiftçimiz burada çilekten geçimini sağlıyor, çilekle ayakta durmaya çalışıyor. Kurşunlu Mahallesi'nin çevresinde Hasanpaşa, Eymir, Süpürtü, Özlüce, Çitli ve Kınık köyleri yer alıyor. Onlar da bu üretim bölgesine dahil, ama merkez Kurşunlu" diye konuştu.

4 ülkeye ihracat

İhracattan bahseden Çelik, "Bildiğiniz gibi her sene zaten buradan ihracata ürün gidiyor, bu her yıl devam ediyor. Bu sene de, hasadın geç başlamasına neden olan soğuklardan dolayı biraz gecikme yaşandı, ama şu anda dört farklı ülkeden ihracatçılar buralarda geziyor, bir talep var. 'Burası neresi?' diye soracak olursanız; Irak'tan müşteriler burada, ihracatçılar burada. Rusya'dan buradalar, Gürcistan'dan da gelenler var. Hatta savaş olmasına rağmen Ukrayna gibi ülkelerden bile ihracatçılar buralarda, çilek alımı için dolaşıyorlar" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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