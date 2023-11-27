Bulgaristan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca, ihracat yüklerini Avrupa'ya ulaştırmak için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen tır sürücüleri 20 kilometrelik uzun araç kuyruğu oluşturdu.

- Bulgaristan'da yollar kardan kapandı: Hamzabeyli'de 20 kilometre tır kuyruğu oluştu

EDİRNE - Bulgaristan'da kar yağışının etkili olması nedeniyle yollar kapanınca, ihracat yüklerini Avrupa'ya ulaştırmak için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen tır sürücüleri 20 kilometrelik uzun araç kuyruk oluşturdu.

Bulgaristan'da etkili olan yoğun kar yağışı yolların kapanmasına sebep oldu. Yolların kapanması nedeniyle Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç yükleri taşıyan tırlar da olumsuz etkilendi. Tır şoförlerinin Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor.

Tır sürücüleri zor anlar yaşıyor

Tır kuyruğunun yaklaşık 20 kilometreyi bulduğu Sınır Kapısı'nda bekleyen yüzlerce tır sürücüsü, günlerdir sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Bir tır sürücüsü sıranın kendisine gelmesi için ortalama 2 gün sırada bekliyor. Sırada beklerken araçlarında uyuyan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.

"Tuvalet yok"

Bulgaristan'da yolların kapandığını ifade eden tır sürücüsü Mustafa Bozkuş, "30 senedir bu mesleği yapıyorum ama çekilmez hale geldi. Kış ayları bizim için daha zor geçiyor. Kar ve fırtına nedeniyle dolap açmak çok zor. Kuyruk sırasında tuvalet olmaması en büyük sorunumuz. İki günümüz burada geçiyor ama etrafta tuvalet yok" dedi.

"Yıllardır tuvalit çilesi çekiyoruz"

Manisa'dan yüklediği yükü Hırvatistan'a götürmek için yola çıkan tır sürücüsü Ömer Baş, "Tuvaletimizi yapacak yerimiz yok. Tarlalara tuvaletimizi yapıyoruz. İki aracın ara yerine girip namaz kılınıyor. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. Çözüm bekliyoruz" açıklamasında bulundu.