Buldan'ın tescilli üzümlerinin yetiştiği asmalar yeni sezona hazırlanıyor

Denizli'nin tescilli sofralık üzümlerinin yetiştiği Buldan'da bağlarda çalışmalar başladı. Yeni sezon için bağlarına giren üreticiler, asmalarda iplik sökme ve budama işlemleri devam ediyor.

Turfanda çekirdeksiz Sultaniye ve Süperior üzümleriyle ünlü Buldan'da Temmuz ayında başlayacak hasat sezonuna hazırlık yaptıklarını dile getiren budamacılar, sabahın ilk saatleriyle birlikte çalışmalara başladıklarını ifade ettiler.

Manisa Sarıgöl Dindarlı mahallesinden, Buldan ovasına budama işi yapmak için geldiğini belirten İsmet Çelebi "Sabah 06.30 evimden çıkıyorum. Uzayan ve kuruyan çubukları keserek asmayı temizliyoruz" dedi.

Buldan Kadıköy mahallesinden gelerek üzüm bağlarında budama işi yaptığını belirten Şahin Atalay "Sabah sekizde başlayıp öğle molasının ardından akşam dörde kadar budama yapıyoruz. Gelecek sezona daha iyi verim alabilmek için bu işlemleri yapmaktayız" dedi.

Buldan Bölmekaya mahallesinde üzüm üreticiliği yapan Ramazan Uğuz, erkenci çeşitlerinden olan Süperior cinsi üzüm yetiştirdiğini belirterek " Şu anda budama mevsimindeyiz. İlkbaharda bağladığımız ipleri keserek budama işlemlerini yapıyoruz. Kuru dalları kesip tazeleme yapıyoruz. Daha sonra uzayan dalları iple bağlayacağız. Temmuz ayında da üzüm hasadımızı yapacağız. Bu arada gübreleme işlemlerini de yapacağız. Ben bağlarımda toprak işlemesiz tarım yapmaktayım. Ayrıca modern file tenteneleriyle asmalarımı doludan ve sıcaktan koruyorum. Aynı zamanda toprak işlemesiz tarım yaptığım için yüzde elli su tasarrufu sağlıyoruz. Böylelikle suyumuzu koruyoruz. Toprağımızın azot ihtiyacını bu şekilde organik olarak karşılıyoruz. Bu uygulamayla maliyetlerimizi düşürüyoruz. Üreticilerimizin de bu uygulamayla hem toprağımızı hem de suyumuzu koruyacaklarını düşünüyorum. Bunu tavsiye ediyorum" dedi.

Edinilen bilgilere göre Buldan'da 2025 yılında 2 bin 800 dekar alanda 7 bin 840 ton sofralık çekirdekli üzüm, 32 bin 199 dekar alanda 51 bin 518 ton sofralık çekirdeksiz üzüm yetiştirildi. Bin 215 dekar alanda da 432 ton ton kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretimi gerçekleştirildi. - DENİZLİ