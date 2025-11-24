BTSO, Teknolojik Dönüşüme Yönelik Yeni Eğitim Programını Açtı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerini teknolojideki hızlı dönüşüme hazırlamak amacıyla BTSO Akademi kapsamında gerçekleştirdiği eğitim ve gelişim programlarına bir yenisini daha ekledi. BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi tarafından düzenlenen "Bilişim Sektöründe Geleceği Kodla: Global Başarı ve Finansal Dönüşüm" programı, bilişim sektörünün güncel eğilimlerini katılımcılarla buluşturdu.

BTSO Akademi çatısı altında hayata geçirilen program; yazılım teknolojileri, veri yönetimi, yeni nesil yatırım modelleri ve küresel teknolojik gelişmeler gibi alanlarda kapsamlı bilgiler sunarak katılımcıların sektördeki değişimi yakından takip etmelerine imkan sağladı. BTSO Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, Konsey Başkan Yardımcısı İdris Doğrul, konsey üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Katılımcılar, alanında uzman isimlerin aktardığı içeriklerle hem işletmelerinde kullanabilecekleri yeni bakış açıları edindi hem de dijital dönüşüm süreçlerine yönelik önemli kazanımlar elde etti.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz dijital dönüşümün tüm sektörler açısından belirleyici hale geldiğini ifade ederek, "Artık teknoloji, üretim süreçlerinin destekleyici bir unsuru olmaktan çıkıp; geleceğin ticaretini, finans sistemlerini, tedarik zincirlerini ve kentlerin gelişim dinamiklerini belirleyen temel bir güç haline geldi. Dolayısıyla "geleceği kodlamak", yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu dijital yetkinlikleri kazandırmak kadar, bu yetkinlikleri stratejik bir vizyona dönüştürmek anlamına geliyor. Önümüzdeki on yıl içinde küresel ekonomide oluşacak toplam değerin yaklaşık yüzde 70'inin dijital dönüşüm temelli olması öngörülüyor. Bu tablo, teknoloji üreticilerinden KOBİ'lere, inovatif girişimlerden geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmelere kadar geniş bir alanda yeni fırsatlar bir süreci işaret ediyor." dedi.

Yeni nesil üretim süreçlerindeki değişimi yakalayamayan şehirlerin çağın gerisinde kalacağının altını çizen Hakan Batmaz, "Ürün kadar verinin, makine kadar algoritmanın, sermaye kadar yazılım kabiliyetinin öne çıktığı bir dönemdeyiz. Rekabet artık teknolojiyi geliştirme, süreçleri dijitalleştirme ve tüm bu birikimi uluslararası pazara taşıma becerisiyle şekilleniyor. Bu nedenle geleceği kodlamak; tek başına yazılım üretmek değil, dijital dönüşümü kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, iş gücünü dönüştürmek, yatırım modellerini yeniden tasarlamak ve kentlerin gelişimine teknoloji eksenli bir yön vermek demektir." açıklamasında bulundu.

Başta TEKNOSAB olmak üzere BUTEKOM, GUHEM, Bursa Model Fabrika ve BUTGEM gibi dev projelerle Bursa'da güçlü bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını belirten Hakan Batmaz, şöyle devam etti: "Ayrıca bugün olduğu gibi iş dünyamız için adeta butik bir üniversite platformu olan BTSO Akademiyle de özellikle yönetici kadrolarımızın gelişimi açısından önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Bursa'nın köklü üretim kültürünü bilişim teknolojileriyle bir araya getirdiğimizde, şehrimizin hem ülkemizde hem de uluslararası ölçekte yenilik üreten merkezlerden biri haline geleceğine inanıyorum."

Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın da Bursa'nın üretim gücünün bilgi teknolojileriyle desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bursa, 17 organize sanayi bölgesiyle dünyanın sayılı üretim merkezlerinden biri. Veri merkezleri yeni üretim tesisleri olarak tanımlanıyor. Yazılım üreticileri ve veri merkezleriyle yeni nesil üretim modellerinin sanayiye entegre edilmesi gerekiyor. BUTEKOM bünyesinde bir yapay zeka merkezi kurulmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bursa'nın yazılım ve veri merkezi alanında bölgesel bir üs haline gelmesi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından program kapsamında planlanan oturumlara geçildi. İlk oturumunda Teknoloji ve İş Stratejisti Refik Tuncer, "Global Pazarda Teknoloji Satmak ve Yatırımcı Ekosistemi" başlıklı sunumunda, teknoloji ihracatı, yatırım süreçleri ve küresel rekabet kriterlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Konsey Başkanı Osman Akın moderatörlüğünde düzenlenen "Yeni Nesil Yatırım Modelleri ve Start-Up Hukuku" başlıklı ikinci oturumda ise Cengiz Aydemir ve Esra Aydın Ekici, girişimcilik ekosisteminde karşılaşılan hukuki çerçeveler ile yeni nesil yatırım modellerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - BURSA