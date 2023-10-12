BTSO Enerji Verimliliği Merkezi İlk Mezunlarını Verdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen BTSO Enerji Verimliliği Merkezi, 'Sertifikalı Enerji Yöneticisi' eğitim programında ilk mezunlarını verdi.

Bursa'da kurulduğu günden bu yana yurt içi ve yurt dışında onlarca işletmede verimlilik etütleri yaparak milyonlarca lira değerinde enerji verimliliği sağlayan BTSO EVM hizmet kalitesini artırmayı sürdürüyor. BTSO MESYEB bünyesinde faaliyetlerine devam eden Türkiye'deki ilk ve tek akredite 'Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarı'na sahip BTSO EVM, geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın denetimlerini başarıyla tamamlamıştı.

Sertifikalı enerji yöneticisi eğitimi düzenleme yetkisiyle bu alanda Türkiye'deki oda ve borsalar arasında tek olan BTSO EVM, Enerji Yöneticiliği yetiştirme programlarında ilk eğitim programını gerçekleştirdi. Bu çerçevede 30 kursiyere müfredata uygun birinci ve ikinci eğitim modüllerini içeren ilk eğitim, teorik ve uygulamalı olarak BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler programın ardından sertifikalarını da aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın vizyonuyla hayata geçen EVM'nin iş dünyasına yönelik önemli hizmetler yürüttüğünü belirten BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitim programının firmalara ve çalışanlara önemli katkılar sağladığını söyledi. Canpolat Çakal, "Ülkemizin nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı ortada. Bursa'da kurduğumuz eğitim merkezi, yeşil dönüşüm konusunda bu ihtiyacı karşılamak üzere tesis edildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş dünyasına yönelik hayata geçirdiği merkezde enerji yöneticisi adaylarına sadece enerji verimliliği özelinde değil, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde işletmelerde yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Kursiyerler yalın üretim teknikleri, dijitalleşme ve temiz üretim konularında da eğitim aldı. Eğitim programı, işletmelerin uluslararası rekabet ortamında hayatta kalabilmesi ve sürdürülebilir olması için en güncel yöntem ve teknikleri içeriyor." dedi.

"Eğitimler çok iyi kurgulanmış"

Özdilek Holding Fabrika Teknik Müdürü Kamil Ayar, eğitim için BTSO'ya teşekkür etti. Teorik ve uygulamalı derslerin iş hayatına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Ayar, "Enerji verimliliği konusunda önemli bir deneyim yaşadık. Eğitim alanları oldukça güzel tasarlanmış. Teorik bilgileri pratiğe dönüştürdüğümüz bu alanda aldığımız bilgiler sayesinde işletmelerde güzel işlere imza atacağız." diye konuştu.

"Faydalı bir eğitim dönemini geride bıraktık"

Eğitim programına katılan kursiyerlerden Tuğba Nur Bilici, teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerin kariyerine önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Çok güzel bir eğitim programı hazırlanmış. Hepsini bire bir deneyimleyerek, uygulayarak gördük. Amaç, sadece belge almak olmamalı. Gerçekten endüstride çalışan insanların alması gereken faydalı bir eğitim." dedi.

Erciyes Anadolu Holding Enerji Yönetim Departmanı Uzman Yardımcısı Esra Aydın ise "Bu sertifika sayesinde çalışmış olduğum firmaya daha iyi hizmet edebileceğim. Eğitim programına katılanlar hem kendilerine, hem de çalışmış olduğu işletmelere daha yüksek düzeyde katkı sağlayacaktır. Eğitim alanları son teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde kurgulanmış. Bizlere böyle bir eğitim ortamı sağladıkları için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederiz." şeklinde konuştu. - BURSA