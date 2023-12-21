BTSO, Makine Metal Konseyi ile Yol Haritasını Belirliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kent ve ülke ekonomisi için stratejik önem taşıyan sektörlerde ortak aklı harekete geçirerek yol haritalarını belirlemeyi sürdürüyor. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Makine Metal Konseyi'nin arama çalıştayında yaptığı konuşmada, "Makine sektörümüz 25 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Ancak hala ihracatımız, ithalatımızı yüzde 100 karşılamıyor. Sektörde daha kat etmemiz gereken çok yol var." dedi.

BTSO meclis ve komite üyelerinin yanı sıra kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, akademik odaların ve sektör temsilcilerinin oluşturduğu konseyler, sektörlerin geleceği için geniş bir yol haritası oluşturuyor. BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Makine Metal Konseyi de bu çerçevede yeni dönemin ilk toplantısını, iş dünyası için referans eğitim üssü olarak hayata geçirilen Bursa Business School Uludağ Kampüsü'nde gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, konsey çalışmalarını sektörün tüm taraflarıyla ve çok katmanlı bir etkileşimle düzenlediklerini söyledi. Makine Metal Konseyi'nin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla başarı hikayesi yazdığını belirten Şener, "Ülkemizin yeni nesil ilk sanayi bölgesi TEKNOSAB, Konseyimizin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan dev bir projedir. İhracat potansiyelimizi geliştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi Projesi'nin ilk yurt dışı fuar organizasyonunu da yine Makine Metal Konseyi üyelerimiz gerçekleştirdi. Tetikleyici güç olarak Konsey çalışmalarımızın kent ekonomisinin dönüşümü adına ne derece isabetli olduğu, Yönetim Kurulumuz tarafından da bu kararların ne derece doğru adımlarla desteklendiği ortada." ifadelerini kullandı.

"Kat etmemiz gereken daha çok yol var"

Makine Metal Konseyi'nin yenilik vizyonuyla öncü bir yapıda olduğunu vurgulayan BTSO Başkan Yardımcısı Şener, şunları kaydetti: "Makineciler olarak pek çok sektöre entegre çalışıyoruz. Dolayısıyla tekstilin de makinelerini üretiyoruz, otomotivin de sistemlerini üretiyoruz. Ülke olarak son derece gelişmiş bir makine sektörüne sahibiz. Alt tedarikçisi olduğumuz sektörlerin dışında ayrı bir ihracatçı kimliği de kazandık. Ülkemizin geçen yılki makine ve aksamları ihracatı 25 milyar doların üzerine yükseldi. Ancak hala ihracatımız, ithalatımızı yüzde 100 karşılamıyor. Kat edeceğimiz mesafeler var. Satmamız gereken ürünler, ulaşmamız gereken pazarlar var. Yeni dönem Konsey çalışmalarımız da hedeflerimiz için yol haritası oluşturuyor. Sektörümüzün gelişimine destek veren tüm konsey üyelerimize teşekkür ediyorum."

"Yeni ekonomiye uyum yeteneğimizi geliştirmeliyiz"

Makine Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday, dünyadaki tüm sanayi devrimlerinin temelini oluşturan stratejik bir sektörü temsil ettiklerini söyledi. Küresel ekonominin bugün, yeni bir sanayi devriminin eşiğinde olduğunu belirten Burulday, "Yapay zeka, robotik ve diğer gelişmiş teknolojilerle üretimin daha da otomatikleştiği ve verimliliği artırdığı hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Firmalarımızın bu dönüşüme ayak uydurması büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapacağımız her çalışma, yeni ekonomiye uyum yeteneğimizin artması ve küresel rekabet düzeyimiz için büyük değer arz ediyor." dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın sektörün gelişimi adına üretimi, istihdamı, verimliliği ve ihracatı destekleyen birçok örnek projeyi hayata geçirdiğine dikkat çeken Burulday, "Odamız, bugün de bizlere yaşam boyu eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School'da güzel bir çalışma fırsatı sundu. Konsey olarak etkin ve verimli bir çalışma dönemi için tüm imkanlara sahibiz. Başta Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere tüm Yönetim Kurulumuza destekleri için teşekkür ediyorum. Sektörümüzün tüm taraflarıyla verimli ve katma değer üreten bir çalışma dönemine imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Ortak akıl harekete geçti"

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Karpat, BTSO Yönetim Kurulu'na sektörün ortak aklı harekete geçirerek gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti. Konsey çalışmalarının üniversite - sanayi işbirliğine de önemli katkılar sunduğunu dile getiren Karpat, "Sektörün önemli isimleriyle bir araya geldiğimiz, ortak akılla paylaşımlarda bulunduğumuz çok verimli bir çalıştay oldu. Bursa'daki sektör temsilcilerinin dünya ile rekabetinde elde edebileceği avantajlar için birlikte hareket edeceğiz. Umut ediyorum ki önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de sektör adına kıymetli çalışmalara imza atılacaktır." dedi.

"Dönüşümü sanayicimiz tek başına gerçekleştiremez"

Türkiye'nin makine sektöründe önemli bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fatih Karpat, şöyle devam etti: "Daha hızlı hareket edebilen, daha fazla risk alabilen, deneyimi ve tecrübesi olan bir sanayici profilimiz var. Bugüne kadar da rekabet noktasında önemli başarılar elde ettiler. Ancak artık dünya çok büyük bir hızla değişiyor. Yapay zeka, dijitalleşme, yetkin personelin yetiştirilmesi gibi faktörlere aynı hızda uyum sağlamak zorundayız. Konsey çalışmalarımızda da bu konuları gündeme aldık. Dönüşüm sürecini sanayicimizle ve sektörün tüm taraflarıyla birlikte ele alırsak başarıya ulaşabiliriz."

"BTSO'nun vizyonuyla muhteşem bir birikim oluştu"

BTSO Makine Metal Konseyi Üyesi Vehbi Varlık, vizyoner ve çalışkan bir Oda'nın üyesi olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. BTSO'nun Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay liderliğinde önemli çalışmalara imza attığını, kendilerinin de bu projelerden en üst düzeyde faydalandıklarını belirten Varlık, "Ortak akıl üretme konusunda etkin ve verimli bir çalışma yaptık. Bütün üyelerin, ilgili sanayicilerin ve sektör paydaşlarının bir araya getirildiği, kente ve ülkeye faydanın en üst düzeyde konuşulduğu bir çalışma döneminin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

BTSO'nun 'Sektör Konseyleri' projesinin tüm Türkiye'ye model olması gerektiğini ifade eden Vehbi Varlık, "Bu projede dayanışma, paylaşma ve vizyon çok değerli. Harika bir toplantı yaptık. Büyük bir heyecanla geldik buraya. Ekipler halinde çalışma odalarına dağıldık. Firmalarımızın fuarlara, Ar-Ge'ye, pazarlamaya ihtiyaçlarını, yatırımlarla ilgili konuları tartıştık. Bütün bu çalışmaların sonucunda muhteşem bir birikim çıkacak ortaya. Oda da bunu yoğurup Bursa için değere dönüştürecektir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu. - BURSA