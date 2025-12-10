BTM girişimleri Türkiye'de filizlenecek dünyaya açılacak

İstanbul Ticaret Odası ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, " Türkiye'de gençlerin bir fikri varsa bu topraklarda hayata geçirmesini istiyoruz. Bizim bütün idealimiz sınır ötesine gitmelerine izin vermeden burada filizlenmeleri sağlamak. Biz de onları hem ulusal hem uluslararası yatırımcılarla buluşturuyoruz" dedi.

Girişimciliğin desteklenerek yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın son Sahne XL etkinliğini dünyanın dört bir tarafından gelen saygın konukları ile birlikte gerçekleştirdi. BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte BTM üyeleri ile yatırımcıların yanı sıra; Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) ile iş birliği içinde dünyanın birçok ülkesinden melek yatırımcılar, risk sermayesi fonları ve yüksek potansiyelli girişimler geldi. Etkinlikte 32 ülkeden 80 yatırımcı sunumları dinledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını İTO ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç gerçekleştirdi. Avdagiç, "Biz her yıl buraya koşarak geliyoruz. Çünkü her yıl ülkemiz için, gençlerimiz için, girişimcilerimiz için yeni kapılar açacak ne büyük faaliyetler yaptığımızı görmenin coşkusunu yaşıyoruz. Bu da yetmiyor. Yaptıklarımız yeni bir yıl için bize güçlü bir motivasyon ve sinerji kaynağı oluyor" ifadesini kullandı. İstanbul Ticaret Odası olarak her yıl 56 fuarın milli katılımını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Avdagiç, "Bu fuarlarımıza BTM girişimlerimizi de götürerek onların kendilerini tanıtmalarına, anlatmalarına imkan tanıyoruz. Girişimcilerimizi ve girişimlerimizi bu fuarlarla dünyaya açıyoruz" dedi.

Yerli ve global yatırımcılarla buluşuyorlar

Avdagiç, "Bugün burada sahneye çıkacak girişimcilerimiz kendilerini geliştiren, mücadele ruhlarını artıran ve nihayetinde onları daha iyiye dönüştüren bir yolculuk yaptılar. Tıpkı bu etkinliğin ana teması olan Odyssey gibi, kendi destanlarını yazdılar. Girişimcilerimize bakınca şunu söyleyebilirim: Geçmişi Ergenekonlar, Oğuz Kağanlar, Manaslar gibi destanlarla örülmüş bir milletin gençleri, şimdi teknolojinin ve girişimciliğin destanını yazıyor. Biz de Türkiye'de gençlerin bir fikri varsa bu topraklarda hayata geçirmesini istiyoruz. Bizim bütün idealimiz sınır ötesine gitmelerine izin vermeden burada filizlenmeleri sağlamak. Biz de onları hem ulusal hem uluslararası yatırımcılarla buluşturuyoruz. Eminim ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha çok girişimcimiz çok daha yüksek yatırım alıma imkanı bulacak. Türk ekosistemine biz de İstanbul iş dünyasına çok etkin şekilde katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BTM TEKMER yüzde 100 doldu

BTM bünyesinde haziran ayında açılan Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin kısa sürede yüzde 100 doluluğa ulaştığını da kaydeden Avdagiç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve özellikle bakanımız Fatih Kacır'ın özel destekleriyle kısa süre evvel açılan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) çok ciddi bir şekilde kabul gördü. Şu an 30'a yakın firmamız oradan hizmet alıyor. Hedefimiz, İstanbul'un ve Türkiye'nin en güçlü TEKMER'lerinden biri olmak. İnşallah hem BTM'yi hem TEKMER'i büyütme konusunda çok önemli hedeflerimiz var. Ümit ediyorum ki; kısa bir süre sonra fiziki olarak da bu imkanlarımızı büyütüp daha çok firmamıza hizmeti sunma imkanı bulacağız" dedi.

"Uluslararasılaşma vizyonunda somut adımlar atıldı"

Başkan Avdagiç'ten sonra kürsüye gelen BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul da uzun zamandır üzerinde çalıştıkları BTM'nin uluslararasılaşma vizyonunu artık somut adımlarla hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Kul, "Bugün büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki, BTM'nin Dubai ve Londra'da iki uluslararası ofisi bulunmaktadır. YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğimizle birlikte, bu adım ekosisteme yeni bir ivme kazandırıyor. Bu ofisler aracılığıyla girişimlerimiz, uluslararası yatırımcılarla ve global iş ağlarıyla doğrudan temas kurma fırsatı elde ediyor. BTM, artık yalnızca Türkiye'de değil, dünya girişimcilik ekosisteminde de aktif bir oyuncu olma yolunda ilerliyor" dedi.

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) ile iş birliği içinde, dünyanın dört bir yanından gelen melek yatırımcıları, risk sermayesi fonlarını ve yüksek potansiyelli girişimleri Sahne XL etkinliğinde bir araya getirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kul, "Yılın ilk ayından itibaren CES, MWC Barcelona ve MWC Doha, Hannover Messe, WIN Eurasia, Teknofest ve Take Off gibi ulusal ve uluslararası fuarlara girişimcilerimizle birlikte katılım sağladık ve sağlıyoruz. Uluslararası fuarların girişimciler açısından taşıdığı değer çok boyutlu. Bu fuarlar, küresel rekabeti yerinde deneyimleme, uluslararası pazarları keşfetme, global yatırımcılarla birebir temas kurma imkanı sunuyor. BTM olarak bu fuarlara katılımı gerçek bir ölçeklenme adımı olarak görüyoruz. Her uluslararası temas, girişimcilerimizi dünyaya entegre ediyor ve Türkiye'nin girişimcilik kapasitesini daha görünür kılıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

13 girişim sahne aldı

Etkinlikte ilk kez sponsorlar yer aldı. Altın sponsorluğu Emlak Konut GYO üstlendi. AWS, Destek Patent ve Etkin Proje diğer sponsorlar oldu. Bu arada Sahne XL etkinliğinde 13 girişimci sahneye çıkarak girişimlerini anlatma olanağı buldu. Etkinlik kapsamında iki panel düzenlendi. Etkinlikte sahne alan girişimler ise şu isimlerden oluştu:

Petözel: Petözel evcil hayvan ailelerinin ürün ve hizmetlere güvenle ulaşmasını sağlayan; petshoplar ile markalara ise satış ve görünürlük imkanı sunan bir pazaryeridir.

dentalPrices: Dentalprices hastaların dental ihtiyaçlarına en uygun diş kliniğini kolayca bulmalarını ve tedavi ödemelerini taksit seçenekleriyle gerçekleştirmelerini sağlar.

Fermente Bahçem: Fermente Bahçem fermantasyon tabanlı üretimle sağlıklı içecekler sunar ve tarım, gıda ile kozmetik sektörlerine yeşil teknoloji çözümleri geliştirir.

Aqtivite App: Aqtivite yapay zeka destekli arama motoruyla etkinlik ve mekan keşfini, bilet alımını ve sosyalleşmeyi tek platformda sunan bir uygulamadır.

Dijisöz: Dijisöz sözleşmelerin dijital dönüşümünü ve mevzuata uyumlu yönetimini yapay zeka destekli analiz ve asistanlarla kolaylaştırır.

CAMPERLOGY: Camperlogy alternatif konaklama seçenekleri, kamp rezervasyonları ve kültürel etkinlik biletlerini tek platformda sunar.

Beeasist: Beeasist KOBİ'lerin satış, pazarlama, operasyon ve finans süreçlerini tek noktadan yöneterek verimliliğini artıran, yapay zeka destekli bir B2B2C SaaS platformudur.

HIST ENDÜSTRİYEL: HIST ENDÜSTRİYEL sensörlerle bası yaralarını erken tespit eden, hasta konforunu artırıp bakım yükünü azaltan akıllı hasta yatağı teknolojisidir.

Poder: Poder inşaat projelerindeki kayıp bilgileri dijitalleştirip arşivler, tek platformda proje ve kentsel dönüşüm çözümleri sunar.

Arya AI: Arya AI, kurumsal yapay zeka iş gücü olarak otonom kararlarla görevleri yönetir. Operasyonları hızlandırır, verimliliği artırır ve hatasız yürütür.

Grower: Grower dijital pazarlama süreçlerini hızlandıran, kolaylaştıran ve verimli hale getiren bir pazarlama sistemidir.

Zephlex: Zephlex yapay zeka destekli platformuyla yatırımcılara piyasa öngörüleri, risk yönetimi ve karlı fırsatları tek noktada sunar.

DinamikCRM: DinamikCRM işletmelerin satış, müşteri ilişkileri ve operasyon süreçlerini tek bir akıllı platformda birleştirerek verimliliği maksimuma çıkarır. - İSTANBUL