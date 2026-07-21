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Brent petrolün varili 88,32 dolardan işlem görüyor

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Brent petrolün varili 88,32 dolara düşerken, ABD-İran arasındaki ateşkes girişimleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim piyasalarda arz endişelerini hafifletti. Ancak devam eden çatışmalar fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 88,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 91,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 89,22 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 88,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 81,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında 10 günlük ateşkes sağlanabileceğine yönelik diplomatik girişimlerin piyasalardaki arz kesintisi endişelerini hafifletmesiyle geriledi.

CNN'in haberine göre ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran'dan müzakerecilerin, "gerilimi azaltacak 10 günlük bir ateşkes fikrini değerlendirdiğini" öne sürerek, olası ateşkesin Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da içerebileceğini ifade etti.

Ancak diplomatik girişimlere rağmen devam eden çatışmalar, fiyatlardaki aşağı yönlü ivmeyi kısıtlıyor. ABD ordusu gece İran'ın orta kesimlerindeki İsfahan ve Şiraz başta olmak üzere güneydeki Çabahar, Kunarek, Bender Lenge, Sirik ile Abadan kentine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. ABD ordusu son saldırıların amacını, İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki askeri kabiliyetlerini zayıflatmak olarak açıkladı.

İran ise söz konusu saldırılara misilleme olarak "Nasr 2 operasyonunun 24. dalgası" kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini duyurdu. İran basınında, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığı da iddia edildi.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ı 12 yıldır Yemen halkına abluka uygulamak, ülke kaynaklarını yağmalamak ve halkın acılarını dayanılmaz noktaya taşımakla suçladı ve buna karşılık da Riyad yönetimine deniz ablukası başlattıklarını duyurdu.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik risklerinin artması, tanker trafiğine ilişkin endişelerin derinleşmesi ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidi, küresel petrol arzına ilişkin kaygıları artırırken, jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerindeki baskısını sürdürdü.

Brent petrolde teknik olarak 87,76 doların destek, 89,08 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. ????????

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
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