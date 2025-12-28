Haberler

Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde deniz olmamasına rağmen balık üretiliyor. Bozkırın ortasında üretilen balıklar yurt dışı pazarına gönderiliyor.

Denizi olmamasına rağmen Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yetiştirilen alabalıklar, yurt dışı pazarına gönderiliyor.

Çekerek Barajı'nda bozkırın ortasında üretilen balıklar, Karadeniz'de büyütülerek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

"BİRÇOK ÜLKEYE BUNUN İHRACATINI YAPIYORUZ"

Balıkların sevkiyat sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten nakliyeci Ali Kurt, canlı balık taşımacılığının hassasiyetine dikkat çekti. Kurt, "Yavru halde aldığımız balıkları ve kafeslerimize, sistemlerimize aktarıp mayıs ayında hasatını yapıyoruz. Birçok ülkeye bunun ihracatını yapıyoruz. Biz 45 gündür, 2 aydır yapıyoruz bu çalışmaları. Buradan aldığımız balık hızlı bir şekilde sağlıklı olması için işte oksijen tüplerimizle beraber 4-5 saat içinde yerine yetiştirmek zorundayız" dedi.

"GÖNDERDİĞİMİZ BALIKLAR RUSYA VE JAPONYA'YA GİDECEK"

2015 yılından bu yana Çekerek Barajı'nda üretim yaptıklarını ifade eden üretici Adnan Yılmaz ise, denizi olmayan bir şehirden balık ihracatı yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, "Ağırlığımız daha çok bizim gökkuşağı alabalık. Yetiştirdiğimiz balıklarımızı gördüğünüz gibi Karadeniz'de somon adayı olarak gönderiyoruz. Karadeniz'de somon olarak yetişen balıklarımız oradan Avrupa ülkelerine gidiyor. Şu anki gönderdiğimiz balıklar Rusya ve Japonya'ya gidecek Allah izni verirse" diye konuştu.

"ŞU AN 200 TON CİVARINDA SEVKİYAT GÖNDERİYORUZ"

Üretim süreci ve hedeflerinden de bahseden Yılmaz, "Mart ayında başlıyor bizim buradaki serüvenimiz. Mart ayında yavru olarak getirdiğimiz balıkları 300 ve 600 gram arasında canlı olarak şu an sevkiyatlarını yapıyoruz. Bizim kotamız yılda 225 ton. Biz şu an 200 ton civarında sevkiyat gönderiyoruz. İnşallah hedefimiz daha büyük. Tabii bize bazı imkanların da devletimiz tarafından verilmesi lazım. Eğer bu imkanlar verilirse biz daha çok üretim yapıp istihdama ve üretime katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizi olmayan Yozgat'ta bozkırın ortasında başlayan balık yetiştiriciliği serüveni, bugün yurt dışı pazarlarına uzanarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Ekonomi
