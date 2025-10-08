Haberler

Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Herkes bu araç ilanını konuşuyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Herkes bu araç ilanını konuşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

160 bin km'deki ikinci el otomobil ilanının 5 günde 100 bin TL zamlanması sosyal medyada tepki çekti; kullanıcılar artışı spekülasyon, denetimsizlik ve arabayı yatırım aracı gören satıcılara bağlayarak eleştirdi.

İkinci el bir otomobil ilanında, 160 bin km'deki araç fiyatının 5 günde 100 bin TL artması tepki çekti. Kısa sürede viral olan ilana çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Devlet kontrolü olmayınca, kim kimi tenhada yakaladıysa artık.
  • Araba için altın üzerinden bir fiyat belirlemiş.
  • Bunlar hâlâ arabayı yatırım aracı görenler.
  • Satılmıyorsa 'zam yapayım' kafası bu.
  • Fiyatlar artık altın artışına göre artıyor.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

İlanda görülen ani artış, özellikle sabit gelirli alıcı adaylarının tepkisini çekerken, sosyal medyada "fiyat balonu" ve "piyasa spekülasyonu" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

İşte tartışma başlatan o ilan;

Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Herkes bu araç ilanını konuşuyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDimitri:

Türkiye’de suan silahsız soygun var kim kimi öperse

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yahu kime ne adam aracını on bin liraya da satar yüz bin liraya da sonuçta ikinci el işinize gelmiyorsa almazsınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Piyasa aslında kendisi ayar verir. Yeterince araba yok piyasada, yenisi pahalı zaten, çıkıyor fiyatı. Pahalı olsa almaz kimse.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay

4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak

Ara transfer döneminde bomba isimler alacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.