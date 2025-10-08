Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Herkes bu araç ilanını konuşuyor
160 bin km'deki ikinci el otomobil ilanının 5 günde 100 bin TL zamlanması sosyal medyada tepki çekti; kullanıcılar artışı spekülasyon, denetimsizlik ve arabayı yatırım aracı gören satıcılara bağlayarak eleştirdi.
İkinci el bir otomobil ilanında, 160 bin km'deki araç fiyatının 5 günde 100 bin TL artması tepki çekti. Kısa sürede viral olan ilana çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Devlet kontrolü olmayınca, kim kimi tenhada yakaladıysa artık.
- Araba için altın üzerinden bir fiyat belirlemiş.
- Bunlar hâlâ arabayı yatırım aracı görenler.
- Satılmıyorsa 'zam yapayım' kafası bu.
- Fiyatlar artık altın artışına göre artıyor.
TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
İlanda görülen ani artış, özellikle sabit gelirli alıcı adaylarının tepkisini çekerken, sosyal medyada "fiyat balonu" ve "piyasa spekülasyonu" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.