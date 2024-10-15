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Borsada Yaşanan Büyük Çöküş

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Son dönemde borsada yaşanan dalgalanmalar sonucu büyük bir çöküş yaşandı. Yatırımcılar bu durum karşısında ne yapacakları konusunda belirsizlik yaşıyor. Borsa uzmanları ise yaşanan bu durumun geçici olduğunu ve yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Borsada büyük çöküş

Borsada son 20 yıldır böyle bir batak görülmedi. 1.3 milyon kişi tüm parasını kaybetti

Ekonomist Remzi Özdemir hem halka arza giren yatırımcının hem de ufak yatırımını hisselere yönlendiren vatandaşın girdiği zararı ayrı ayrı açıkladı.

Özdemir'in doğruladığı rakamlara göre; Ocak ayından itibaren 7.5 milyon borsa yatırımcısından;

1 milyon 275 bin kişi borsada varlıklarının tamamını,

4 milyon kişi varlıklarının yarısını,

2 milyon kişi ise varlıklarının %30'unu kaybetti ve böyle bir senaryo Borsa'da 20 yıldır ilk kez yaşandı.

HALKA ARZLAR YÜZDE 40 ZARAR ETTİRDİ

Geçtiğimiz yıl milyonlarca kişinin katıldığı ve hisselerin büyük artış yaşadığı halka arzlar artık küçük yatırımcıları batırma noktasına getirdi.

Halka açılan ve yatırımcısına zarar ettiren şirket sayısı 26 oldu. Listenin başında Koton yer alıyor. İşte o liste:

HİSSE SENEDİ KAYIPLARI KÜÇÜK YATIRIMCIYI SALLADI

Bir dönem Borsa'da yüzde 1000'in üzerinde kazandıran Peker GYO yatırımcısını görülmemiş şekilde zarara soktu. Yatırımcının 100 lirası 14 liraya düştü. Peker GYO'nun listenin ilk sırasında yer aldığı Borsanın zarar ettiren şirketleri listesinde Kayseri Şeker, e-bebek ve Politeknik Metal Sanayi şirketleri yer alıyor. İşte Ocak ayından beri zarar ettiren hisselerin listesi:

Borsada Yaşanan Büyük Çöküş
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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