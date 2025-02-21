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Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme

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Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçti. SPK'dan yapılan açıklamada, "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır." denildi.

Haftanın son işlem gününde ani sert düşüş yaşayan Borsa İstanbul'da günlük kayıp yüzde 3,4'ten fazla oldu. Düşüşle ilgili SPK inceleme başlattığını açıkladı.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yatırımcısını üzdü. Sert düşüş yaşayan BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aştı.

SPK İNCELEME BAŞLATTI

Tarihi düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme

BİST 100'de bugün en çok düşen 5 hisse ise şu şekilde:

  • ALFAS
  • KOZAL
  • KOZAA
  • CLEBI
  • CIMSA

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Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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