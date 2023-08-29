Borsa İstanbul'da gong Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için çaldı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirerek dağıtım alanını daha da genişleteceğini belirtti.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirerek dağıtım alanını daha da genişleteceğini belirtti.

Kuzugrup GYO'nun gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kuzugrup GYO Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Borsa İstanbul yöneticilerinin katılımıyla Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan Kuzugrup GYO'nun toplam 1 milyar TL'nin üzerinde halka arz büyüklüğüne ve 2 milyonu aşan yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini söyledi.

Kuzugrup GYO'nun halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirerek dağıtım alanını daha da genişleteceğini aktaran Ergun, "Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Kuzugrup GYO'ya 'Borsamız ailesine hoş geldiniz' diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ergun, GYO'ların, yatırımcılarına gayrimenkul alanında, likit bir piyasada yatırım yapma ve portföylerini çeşitlendirme imkanı sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kuzu Grup aldığı stratejik bir kararla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek, halka arzını gerçekleştirmiş ve borsamızda işlem görmeye başlamıştır. Bu stratejik karardan dolayı, kurumsallaşma yolundaki bu önemli adımdan şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Kuzu Grup, turizm ve otelcilik yatırımlarıyla ülkemize döviz kazandıran önemli bir alanda faaliyet yürütmektedir. Kuzu Grup'un sektöründeki 80 yıllık bu tecrübesinin üzerine, Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile bir tuğla daha koymuştur. Bugün borsada işlem görmeye başlayarak, başarılarını yeni ortaklarıyla paylaşacak, halka arzdan elde ettiği güçle büyümeye devam edecektir."

"Hem kurumsallaşmada hem de yeni projelerde çok daha güçlü biçimde ilerleyeceğiz"

Özen Kuzu da bugünün, 80 yıllık geçmişe sahip Kuzu Grup için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Kuzu Grup şirketlerinden biri ilk kez sermaye piyasalarına adım atarak grubumuz adına önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştiriyor. Şirketimiz için bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğimiz ve sürdürülebilir başarının teminatı olarak gördüğümüz bugün, aynı zamanda halka arzımızı başarıyla sonuçlandırdığımız ve yatırımcılardan büyük ilgi gördüğümüz için oldukça gururluyuz." dedi.

Halka arzlarına 5,6 kat gibi rekor bir talep geldiğini vurgulayan Kuzu, şu değerlendirmede bulundu:

"Katılımcı sayısı 2 milyon 114 bin 922 oldu. Böylece Kuzugrup GYO, son dönemde gerçekleştirilen halka arzlar arasında yatırımcılardan en fazla talep alan halka arzlar arasına girdi. Tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte halka arzla birlikte hem kurumsallaşmada hem de yeni projelerde çok daha güçlü biçimde ilerleyeceğimizi vurgulamak isterim.

Kuzugrup GYO'nun portföyünde İstanbul Ataköy'de yer alan JW Marriot Marmara Sea İstanbul bulunuyor. 2022 yılında faaliyetine başlayan bu otelimiz ile dünyanın en güçlü otel zincirlerinden birinin Türkiye'de bir yatırımını daha hayata geçirmesine vesile olmuş ve İstanbul'a değer katan bir eseri hayata geçirmenin de gururunu yaşamıştık. Şimdi de bu esere paydaşlarımızı da ortak ediyoruz. Halka arzımızdan elde edeceğimiz kaynağı hem bu otelimizin yatırımında hem de bu alanda yeni yatırımlarda kullanacağız. Gelecekte de benzer konseptte farklı projeler geliştirerek ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında; Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize değer katmak ve yatırımcılarımıza kazandırmak için var gücümüzle daha çok çalışacağız."

En fazla talep alan halka arzlar arasına girdi

Tera Yatırım konsorsiyum liderliğinde 21-22-23 Ağustos tarihlerinde 20,76 TL fiyat üzerinden talep toplanan halka arzın büyüklüğü 1 milyar 38 milyon TL oldu. Halka arz sonuçlarına göre, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 50 milyon TL nominal değerli payların 5,6 katına denk gelen 280 milyon 244 bin 19 TL nominal değerli talep geldi.

Yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9,1 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,6 katı talep alındı. Bu kapsamda yurt içi bireysel yatırımcılardan 2 milyon 114 bin 770, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 139, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 13 başvuru yapıldı. Böylece toplam 2 milyon 114 bin 922 adet başvuru ile Kuzugrup GYO, son dönemde gerçekleştirilen halka arzlar arasında yatırımcılardan en fazla talep alan halka arzlar arasına girdi. Payların yüzde 55'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu.

Kuzu Grup'un halka açılan ilk şirketi olan Kuzugrup GYO, "KZGYO" koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.