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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 300 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 954 milyon 533 bin 432,88 lira, işlem miktarı ise 2.122,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 956 milyon 875 bin 832,16 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.350.000,002.309,50

En Düşük2.300.000,002.156,88

En Yüksek2.450.000,002.317,05

Kapanış2.408.000,002.188,00

Ağırlıklı Ortalama2.389.740,792.241,04

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.954.533.432,88

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.122,48

Toplam İşlem Adedi80

Kaynak: AA / Ekonomi

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