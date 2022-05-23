Borsa haftaya yükselişle başladı - Haberler

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Borsa haftaya yükselişle başladı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,84 artışla 2.392,34 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,84 artışla 2.392,34 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20 puan ve yüzde 0,84 değer kazanarak 2.392,34 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,90'la metal ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 0,18'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,89 azalarak 2.372,35 puandan kapanırken, haftalık bazda yüzde 1,94 değer kaybetti.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve yoğun veri gündeminin yanı sıra Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, yurt içinde ise perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı ile cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yapması beklenen kredi notu değerlendirmesinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, bugün ise yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 ve 2.290 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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