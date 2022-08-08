Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,49'luk değer kazandı.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,49'luk değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,49'luk değer kazandı. Endeks 35,84 puan artışla 2.792,47 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 21,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 1,56 değer kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi