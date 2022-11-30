BMW'nin Gemlik'ten paylaşımı Togg'a benzetildi

BMW sosyal medya hesabından Bursa'dan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda 16 plakalı aracı ile çekim yapan BMW, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a benzetildi.

BMW, Bursa Gemlik'ten yeni model aracını sosyal medya sayfasında paylaştı.

TOGG'A BENZETİLDİ

16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg'a benzerliğiyle dikkatleri üstüne topladı.

TÜRK TAKİPÇİLER YORUM YAPTI

Paylaşımın altına Türk takipçileri de yorum yaptı. Takipçiler, "Aynı Togg" "Fotoğraf Bursa'dan olunca Togg'a benzettim" yorumlarını yaptı. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.