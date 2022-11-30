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BMW'nin Gemlik'ten paylaşımı Togg'a benzetildi

Ekonomi Haberleri

BMW sosyal medya hesabından Bursa'dan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda 16 plakalı aracı ile çekim yapan BMW, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a benzetildi.

BMW, Bursa Gemlik'ten yeni model aracını sosyal medya sayfasında paylaştı.

16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg'a benzerliğiyle dikkatleri üstüne topladı.

Paylaşımın altına Türk takipçileri de yorum yaptı. Takipçiler, "Aynı Togg" "Fotoğraf Bursa'dan olunca Togg'a benzettim" yorumlarını yaptı. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BMW'nin Gemlik'ten paylaşımı Togg'a benzetildi

BMW'nin Gemlik'ten paylaşımı Togg'a benzetildi

BMW'nin Gemlik'ten paylaşımı Togg'a benzetildi

BMW'nin Gemlik'ten paylaşımı Togg'a benzetildi

Haberler.com / Yavuz Selvi - Ekonomi

Gemlik Bursa TOGG Bmw Ekonomi Güncel Haberler

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