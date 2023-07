6 Nisan 1920

1- BM'den deprem bölgesinde tekstil sektörünü destekleyecek 2,5 milyon dolarlık program

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton: "Özel sektör ortaklarımızla uygulamak istediğimiz çözüm, kadınları ve diğer yetersiz temsil edilen grupları iş gücüne dahil edecek biçimde mesleki eğitimi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İlker Karataş: "Travmaya uğramış, kırılgan insanların deprem sonrasında ayakları üzerinde durabilmelerini desteklemede bu proje ve benzer girişimler, tekstil ve hazır giyim dahil hayati önem taşıyan sınai sektörlerin toparlanmasını hızlandıracak"

2- ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK vitrine çıkıyor

ASELSAN'ın lazer silah sistemlerine yönelik yürüttüğü çalışmaların geldiği noktayı ortaya koyan 6x6 araca entegre GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, IDEF 2023'te sergilenecek

GÖKBERK, İHA'ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit ve takibini yapabiliyor, en az 5 kW gücündeki lazer silahı kullanılarak tehditlerin fiziksel imhasını, Kangal karıştırıcı alt sistemini kullanarak da işlevsel imhasını sağlıyor

3- Türkiye'nin BAE'ye ihracatı ilk yarıda 2 milyar doların üzerine çıktı

Türkiye'nin BAE'ye dış satımı, Ocak-Haziran 2023'te yüzde 21,2 artarken, BAE, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 13. ülke olarak kayıtlara geçti

BAE'ye en fazla ihracatı mücevher sektörü gerçekleştirdi

4- Maliyet odaklı modern sera geliştirme projesi meyve verdi

Tarım ve Orman Bakanlığının 5 yıl önce hayata geçirdiği "Sıfır Atıklı, Düşük İşletim Maliyetli, Esnek Üretim Sistemli Modern Seraların Geliştirilmesi Projesi"nin çıktıları alınmaya başlandı

Yenilenebilir enerji teknolojisiyle entegre edilen, dikey ve topraksız tarımın yapılabileceği modern sera ortamı, tarımda verimliliği artıracak, maliyetleri düşürecek

5- Yanan Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine dönmeye hazırlanıyor

Geçen yıl çıkan yangında büyük hasar alan hastanede tadilat ve restorasyon çalışmaları İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve hastane yönetiminin koordinesinde titizlikle yürütülüyor

İhtiyarhane binasında yaklaşık 1 yıldır yürütülen çalışmalarla tadilatın yüzde 98'lik kısmı tamamlanırken, tüm çalışmaların yıl sonunda bitmesi hedefleniyor

6- Akdeniz Havzası'nda sıcaklık, küresel ortalamadan daha fazla artacak

Işık Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Dr. Tuğba Öztürk:

"Akdeniz Havzası'nda, sıcak ekstremlerde, küresel ısınmanın 1,5 katı bir ısınmayla karşı karşıyayız. Model sonuçlarına göre, her 1 derece küresel ısınmaya karşılık, Akdeniz Bölgesi'ndeki uç sıcaklıklar ortalamada en az 1,5 derece, her 2 dereceye karşılık 3 derece, her 3 dereceye karşılık 4,5 derece artacak"

"Yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yaparak karbondioksit azaltımı yapabiliriz ve zaten ülkemizde de yanılmıyorsam yüzde 50'ye varan bir yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı var. Bunun daha da artması gerekiyor ve tabii bunun da yanında adaptasyon yani bu yeni iklime uyum da önemli"

