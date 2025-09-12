Bitlis'te Kadınlara Süt Sağım Makineleri Teslim Edildi

BİTLİS'te Orman Köylülerini Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kredisi ile alınan süt sağım makineleri sertifikalarını alan 14 kadına teslim edildi. Vali Ahmet Karakaya, "Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğümüzün en önemli hizmetlerinden biri 'ORKÖY' projesidir. Bu desteklerin özellikle genç ve kadın çiftçilerimize önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Bitlis'te Orman Köylülerini Kalkındırma Projesi kapsamında yüzde 20 hibe, yüzde 80'i 3 yıl faizsiz kredi desteği ile alınan 14 adet süt sağım makineleri, sertifikalarını alan kadınlara törenle teslim edildi. Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Vali yardımcıları, bazı kurum amirleri ve vatandaş katıldı.

Törende konuşan Bitlis Valisi Karakaya, tarım ve hayvancılığın dünyanın en stratejik sektörü olduğunu belirterek, "Özellikle genç nesillerimizi tarım ve hayvancılık konusunda özendirmemiz gerekiyor. Onların bu alanda çalışmaya devam etmesi için uygun şartların oluşturulması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğümüzün en önemli hizmetlerinden biri 'ORKÖY' projesidir. Bu desteklerin özellikle genç ve kadın çiftçilerimize önemli katkılar sağladığını biliyoruz. Ülkenin kalkınması için hepimizin üzerine düşen borçlar var. Bunun en önemlisini de çiftçi kardeşlerimiz yapıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'köylü bu milletin efendisidir' diyor. Çünkü sizler üretmezseniz, çalışmazsanız ülkemiz her alanda geriye gidecektir. Bu çerçevede kadınların rolüne yürekten inanıyorum" dedi.

'2025 YILI 'AİLE YILI' İLAN EDİLDİ'

Cumhurbaşkanlığınca bu yılın 'Aile Yılı' ilan edildiğini ifade eden Vali Karakaya, "Ailenin temel taşları da kadınlarımızdır. Kadınlar ailesine sahip çıktığında, eşlerini yönlendirdiğinde o evde ve o ülkede kalkınma ve gelişme hızla yaşanıyor. Valilik olarak ve bağlı kurumların köylerin altyapılarıyla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Köylerin yollarından tutun içme suları ve altyapısına kadar, ciddi hizmetler yürütülüyor. Vatandaşımızın köylerde yaşarken altyapı hizmetlerini aldığı gibi, gelirlerinin de iyi seviyede tutulması gerekiyor. Bu çerçevede yapılan önemli hizmetlerden birisi tarıma ve hayvancılığa, sanayi, endüstri ve teknolojinin girmesi gerekiyor. Bu hizmetin köyümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'SON 20 YILDA 1 MİLYAR'IN ÜZERİNDE DESTEKLER SAĞLANDI'

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ise, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak 'ORKÖY' desteklerini her yıl düzenleri olarak artan miktarlarda vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi. Arpacı, "Ormanların korunmasında birlikte hareket ettiğimiz orman köylerimizin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi, genel müdürlüğümüzün birinci amaçları arasında yer almaktadır. ORKÖY desteklerini Genel Müdürlüğümüzün gülen yüzü olarak lanse etmek istiyoruz. Son 20 yılda bugünkü değerle 1 milyar liranın üzerinde orman köylülerimize destek sağlamışız. Bu yıl da Bitlis'te 106 aileye 10 milyon 614 bin 858 lira bütçe ayrılmıştır. Arıcılık desteğiyle 7 aileye 210 kovan, süt sığırcılığı kapsamında 16 aileye 32 büyükbaş hayvan, 3 ailemize de 30+1 olacak şekilde koyun dağıtılmıştır. Bu kapsamda hamur yoğurma makinesi ve süt sağma makinesi dağıtımını gerçekleştirmeyi planladık. Bitlis'te bu düşüncemize çok güzel bir teveccüh oldu. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bunlar hayatınızı kolaylaştırır. Önceden ORKÖY desteklerini faizli olarak veriyorduk. Bu uygulamadan vazgeçtik. Artık kredilerin yüzde 80'i faizsiz, yüzde 20'si de hibe şeklinde 3 yıl içinde ödemesi yapılıyor. Bu vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyor. Orman köylülerimizin sosyal ekonomik durumunu kalkındırmak için gerekli destekleri vermeye çalışacağız" dedi.

'ÇALIŞIP ÜRETECEĞİZ'

Süt sağım makinesi alan Methiye Alkaş da, "Bu destekle evimizi büyüteceğiz, evimizi ve ailemizi daha iyi geçindireceğiz. Emeği geçenlere köylülerim adına teşekkür ediyorum. Biz de söz veriyoruz. Bu yardımları boşa harcamayacağız, Çalışacağız, üreteceğiz ve köyümüz daha da güzelleşecek. Çocuklarımızın geleceği daha da parlak olacak" ifadelerini kullandı.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,