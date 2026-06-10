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Borsa günün ilk yarısında geriledi

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 değer kaybederek 13.700,65 puana geriledi. Bankacılık ve holding endeksleri düşerken, en çok kaybettiren madencilik sektörü oldu. Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi risk algısını yükseltti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 değer kaybederek 13.700,65 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,24 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 13.700,65 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 65,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,89 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 2,32 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla risk algısı yükselirken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'nin İran askeri unsurları tarafından vurulan ABD helikopterine karşılık olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki İran askeri varlıklarını hedef alması Orta Doğu'da jeopolitik risklerin yeniden yükselmesine neden oluyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de enflasyonun yanı sıra federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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