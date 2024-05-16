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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 161,33 puan artarak 10.319,96 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.145,13 puanı ve en yüksek 10.319,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 10.319,96 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 381 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 161,33 puan artarak 10.319,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,43 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.189,06 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.145,13 puanı ve en yüksek 10.319,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 10.319,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,53, sanayi endeksi yüzde 1,64, hizmetler endeksi yüzde 1,06 ve teknoloji endeksi yüzde 2,62 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 142,86 puan ve yüzde 1,30 kazançla 11.167,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 381 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 381 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 480 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,00'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,80'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1348 lira, satışta 32,2635 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2070 lira, satışta 32,3361 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 154,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 82,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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