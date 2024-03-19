Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,77 puan artarak 8.929,88 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.695,39, en yüksek 8.934,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 artışla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,77 puan artarak 8.929,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,77 puan ve yüzde 0,18 azalışla 8.702,35 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.695,39, en yüksek 8.934,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 artışla 8.929,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,55, hizmetler endeksi yüzde 1,53, sanayi endeksi yüzde 2,09 ve teknoloji endeksi yüzde 3,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 266,84 puan ve yüzde 2,87 kazançla 9.562,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 154 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2565 lira, satışta 32,3857 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2222 lira, satışta 32,3513 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 150,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 86,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title