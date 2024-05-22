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BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazancıyla günü 10.899,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazancıyla günü 10.899,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin etkilerinin devam ettiğini belirterek, bugün Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları ile yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulunda açıklayacağı faiz kararı ile tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, yeni konut satışları, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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