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BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.763,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.763,82 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında 10.763,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,25 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 10.703,83 oldu. Toplam işlem hacmi 65,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,45 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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