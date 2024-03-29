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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 9.091,13 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,16 puan arttı. Dün 9.079,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 45,32 puan ve yüzde 0,50 artışla 9.125,29 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.055,66 puanı, en yüksek 9.154,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 2,35 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Zorlu Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 233 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 151,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3770 liradan, avro 34,9950 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,7 artışla 2 bin 233 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,4 artışla 86,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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