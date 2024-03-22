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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artışla 9.184,27 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,56 puan arttı. Dün 9.140,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,71 puan ve yüzde 0,24 artışla 9.162,41 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.152,41 puanı, en yüksek 9.223,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Vestel Elektronik, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 167 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,65, bileşik getirisi yüzde 45,99 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0260 liradan, avro 34,6430 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 167 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 85,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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