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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 8.816,52 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 8.816,52 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,18 puan azalışla 8.816,52 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 37,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,97 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45,00 oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.740 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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