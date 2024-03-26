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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,91 Azalışla Geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 azalışla 8.856,74 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,64 puan azaldı. Dün 9.029,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,12 puan artışla 9.029,50 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.855,46 puanı, en yüksek 9.048,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 2,07, teknoloji endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9'u yükselirken 91'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Petkim,Türk Hava Yolları, Zorlu Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C), oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 191 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,32, bileşik getirisi yüzde 45,59 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 151,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1870 liradan, avro 34,9750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 2 bin 191 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 86 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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