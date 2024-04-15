BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 azalışla 9.762,99 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,20 puan azaldı. 9 Nisan Salı günü 9.814,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 54,90 puan ve yüzde 0,56 azalışla 9.759,28 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.682,70 puanı, en yüksek 9.823,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,83 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,46, mali endeks yüzde 0,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 350 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,95, bileşik getirisi yüzde 43,94 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0660, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 153,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4080 liradan, avro 34,5340 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 350 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 89,2 dolardan işlem görüyor.