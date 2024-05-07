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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kaybederek 10.169,94 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran iletişim, en çok gerileyen ise spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kaybederek 10.169,94 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,15 puan azalışla 10.169,94 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 53 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,80 ile spor oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü olması risk iştahını beslemeye devam ederken yurt içi piyasalar negatif ayrışıyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ancak Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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