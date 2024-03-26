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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 222,00 puan azalarak 8.807,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,12 puan artışla 9.029,50 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.760,63, en yüksek 9.048,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 azalışla 8.807,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,68, sanayi endeksi yüzde 2,35, hizmetler endeksi yüzde 2,54 ve teknoloji endeksi yüzde 3,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 225,78 puan ve yüzde 2,32 kayıpla 9.518,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Zorlu Enerji, Akbank ile Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 177 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 177 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 3,4 azalışla 2 milyon 350 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,32'den, bileşik getirisi de yüzde 45,59'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0780 lira, satışta 32,2065 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0368 lira, satışta 32,1652 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 151,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 85,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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