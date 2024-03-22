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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29,21 puan azalarak 9.111,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,71 puan ve yüzde 0,24 artışla 9.162,41 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.080,87, en yüksek 9.223,20 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 9.111,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,07 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,17 ve teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 39,42 puan ve yüzde 0,40 kayıpla 9.813,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Vestel Elektronik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 169 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 169 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2 azalışla 2 milyon 439 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 45,99'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,9451 lira, satışta 32,0731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2879 lira, satışta 32,4173 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 151,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 85,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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