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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.029,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 121,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,52 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun veri takvimiyle ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladığını ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed imalat sanayi endeksi, tüketici güven endeksi ve Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 seviyesinin destek, 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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