Birevim, Akdeniz coğrafyasında tasarruf finansmanının bilinirliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor

Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Alpay, Mersin, Adana ve Osmaniye'de vali, kaymakam, rektör ve STK yöneticileri ile bir araya gelerek tasarruf finansmanının önemini ve katma değerini artırmak amacıyla görüşmelerde bulundu.

Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Alpay, "Akdeniz coğrafyasında tasarruf finansmanının bilinirliği artırarak daha geniş kitlelere ulaşmak, kamu-özel sektör iş birliğiyle ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sunmak" konu başlıklarını görüşmek amacıyla Mersin, Adana ve Osmaniye'de vali, kaymakam, rektör ve STK yöneticileri ile bir araya geldi.

Birevim Türkiye'nin önde gelen tasarruf finansmanı şirketlerinden biri olarak, Akdeniz coğrafyasında tasarruf finansmanının önemini ve katma değerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Alpay, "Akdeniz coğrafyasında tasarruf finansmanının bilinirliği artırarak daha geniş kitlelere ulaşmak, kamu-özel sektör iş birliğiyle ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sunmak" konu başlıklarını görüşmek için Adana, Mersin, Osmaniye'de önemli temaslarda bulundu. Mustafa Alpay, Birevim'in bölgede faaliyet gösteren şubelerinin müdürleri ile birlikte Adana Valisi, Mersin Valisi, Osmaniye Valisi, İskenderun Kaymakamı, Mersin Üniversitesi Rektörü, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü, Osmaniye Ticaret Odası Başkanını ziyaret etti.

Ziyaretin temel amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Kazım Alpay, "Tasarruf finansmanı sektörünün Akdeniz coğrafyasında bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bu konuda Akdeniz'de bulunan şubelerimiz ile ciddi bir mesafe kat ettik ama daha fazlasını hedefliyoruz. Özellikle Mersin, Adana ve Osmaniye illerimiz, tasarruf alışkanlığının ve tasarruf miktarının yüksek olduğu illerimiz. Tarımsal faaliyetler ve sanayisi ile de milli ekonomiye önemli katkılar sunan bu illerimizde tasarruf finansmanının bilinirliğinin artması çarpan etkisi oluşturacak ve vatandaşın refahını artıracaktır. Biz de Birevim olarak Akdeniz'de bulunan bu illerimize özel ilgi ve alaka gösteriyoruz. Bu maksatla Mersin, Adana ve Osmaniye valilerimiz, kaymakamlarımız, üniversite rektörlerimiz ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerimizle görüşerek bilgi aktarımında bulunduk, sektörümüzün kamu nezdinde desteklenmesinin hem o coğrafyada yaşayan vatandaşlarımız için hem de ülke ekonomimiz için elzem olduğunu belirttik. Bu sektörün yenilikçi ve öncü kurumu olarak tasarrufu ve tasarruf finansmanını vatandaşımıza anlatmak bizim boynumuzun borcu. Bizim bu kararlılığımız kamu kurumlarına da sirayet etsin istiyoruz. Çünkü tasarruf finansmanı yalnızca vatandaşın çıkarlarını sağlamaya ve korumaya yönelik bir sistem değil, aynı zamanda mevcut ekonomik şartların iyileşmesi için de kaldıraç görevi görmektedir" dedi.

Türkiye'nin tüm illerindeki kamu kurumları ve kurumların yetkilileriyle görüşmelerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Mustafa Kazım Alpay, "Ziyaretlerimiz sırasında Birevim'in valiliklere ve diğer ilgili kamu kurumlarına gereken desteği sunmaya hazır olduğunu dile getiriyoruz. Biz sektörümüz adına sorumluluk üstlenmeye ve bu süreçte gereken desteği sağlamaya hazırız. Valilerimiz ile görüşmelerimiz esnasında da bölgelerindeki ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için tasarruf finansmanı sisteminin desteklenmesi gerektiğini aktardık, aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Birevim 'Bir Gelecek' projesi ile gençlerin gelişimini desteklemeye devam ediyor

"Çocukların ve gençlerin sosyal, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirebilmeleri için Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Çiftçi liderliğinde hayata geçirdiğimiz Bir Gelecek Sosyal Sorumluluk projemiz aracılığıyla kamu kurumlarıyla yakın temasımızı sürdürüyor ve Türkiye'nin tüm illerinde fayda odaklı projeler hayata geçiriyoruz" diyen Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Alpay, "Hatay'da anaokulu açılışı gerçekleştirdik, Elazığ'da bilişim sınıfı ve icathane kurduk, Bilecik'te futbol malzemeleri dağıtımı ve 20'ye yakın ilde masa tenisi ekipmanı dağıtımı gerçekleştirdik. Öte yandan doğu illerimizdeki köy okullarında kütüphaneler kurduk. Tüm bu projeleri hayata geçirmekteki temel amacımız; geleceği, sağlıklı, başarılı ve entelektüel bir nesle emanet edebilmektir. Bu nedenle Birevim olarak Bir Gelecek Sosyal Sorumluluk projelerimizle gençlerimiz için, gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL