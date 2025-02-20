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BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

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Rekabet Kurumu tarafından 1,3 milyar liralık rekor bir para cezası verilen BİM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Söz konusu personelin yapmış olduğu kişisel tutum şirketimiz tarafından asla kabul edilen bir davranış değildir ve iş akdi derhal feshedilmiştir. Karara karşı Tüm yasal yollara başvurulacaktır" denildi.

Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemede yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para cezası verdi.

Rekabet Kurumu "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir" başlığıyla yaptığı açıklamada, "yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin" gerçekleştirildiği ve kurum tarafından yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedildiği ifade edildi.

BİM'DEN KAP'A AÇIKLAMA GELDİ

Dev ceza sonrası BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yazılı açıklama yapıldı. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Şirketimize 1.295.902.606,94 TL idari para cezası vermiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin 6. fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 971.926.955,21 TL olacaktır. Şirketimize tebliğ edilen karar gerekçeli karar niteliğinde olmayıp, henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirketimize ulaşmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 6. Maddesi kapsamda, BİM Yönetim Kurulu tarafından 11.02.2025 tarihinde, henüz gerekçeli kararın tarafımıza ulaşmaması nedeniyle;

1) yatırımcıları ve kamuoyunu aydınlatıcı bilgilerinin henüz elimizde olmaması,

2) mevcut bilgilerle yapılacak açıklamaların spekülasyonlara neden olarak yatırımcılara ve şirketimize zarar verebilecek nitelikte olması,

3) idari yargı yolunun gerekçeli kararın tebellüğ edildiği tarihten itibaren açık olması ve gerekçeli karar tebellüğ edilmeksizin sürece ilişkin hukuki yol haritamızın mevcut bilgilerle belirlenmesinin mümkün olmaması nedenleriyle yatırımcının yanıltılmaması ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması adına sürece yönelik özel durum açıklaması ve bu doğrultuda Şirketimizin tâbi olduğu kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin, gerekçeli karar tarafımızca tebellüğ edilene kadar ertelenmesine karar verilmişti.

"ÖZEL DURUM AÇIKLAMASININ DERHAL YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ"

Aynı Yönetim Kurulu Kararında ayrıca, tarafımızca kontrolümüz dahilinde alınan tüm önlemlere karşın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 52. ve 53. maddeleri hilafına, gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmeksizin Rekabet Kurumu'nun internet sayfasında daha erken bir tarihte yayınlanması, yahut yurt içinde veya yurt dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi ya da kurum tarafından kamuya duyurulması halinde erteleme şartları ortadan kalkacağından, bu durumlardan herhangi birinin gerçekleştiği tarihte özel durum açıklamasının derhal yapılmasına karar verilmişti.

"İDARİ PARA CEZASI DUYURUSU KURUM TEAMÜLÜNE AYKIRIDIR"

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesi niteliğinde olmayan, ancak Rekabet Kurumu'na ait olduğu belirtilen "haber.rekabet.gov.tr" adresli internet sitesi ve buna bağlı sosyal medya hesaplarında, "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir BİM'e 1,3 Milyar TL Ceza" başlığı ile teamüllere uygun olmayan biçimde duyurulmuştur. Akabinde aynı gün (19.02.2025) haber tüm medyada yer almıştır. İdari para cezasının duyurusu kurum teamülüne ve yöntemlerine aykırı olarak, gerekçeli karar henüz Şirketimize ulaşmamışken ve idari yargılama usulleri uyarınca itiraz hakkımız saklı iken yapılmıştır. Bu nedenle, işbu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Gerekçeli karar Şirketimize henüz iletilmemiş olmasına rağmen, haberde yer alan ifadelerden, bahse konu cezanın, Şirketimizde yürütülen inceleme esnasında sağlık sorunu nedeniyle izinde bulunan ve Şirket kararlarını etkilemeyecek pozisyondaki bir personelin, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalarını silmesinden dolayı verildiği anlaşılmaktadır.

"VERİLEN CEZA HAKKANİYETSİZDİR"

Söz konusu yazışmalar geri getirilmesine ve bu yazışmalarda rekabet hukukuna aykırı herhangi bir içerik bulunmamasına rağmen verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır. Şirketimiz şeffaflık, hesap verilebilirlik ve rekabet ilkelerine uygun hareket etme konusunda son derece hassas ve disiplinlidir. Söz konusu personelin yapmış olduğu kişisel tutum şirketimiz tarafından asla kabul edilen bir davranış değildir ve iş akdi derhal feshedilmiştir. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde karara karşı tüm yasal yollara başvurulacaktır."

BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıBülent Bey:

BİM özellikle RTE nin hedefinde. Hatırlayın BİM'in CEO'su Galip Aykaç Bey; canlı basın toplantısında Bahçeli ve RTE ye sert yanıt vermişti. Ülkede adalet olmayınca bir personelin hatası bahane edilerek ceza yağdırılıyor. Tam bir mafya ülkesine çevirdiler

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Demogoji yapma BiM şirketin %51 hissesi Bilal Erdoğan’a hayırlı olsun yeni ortağın olmuş.

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Haber YorumlarıMustafa:

Az bile, o Personelin sorumlusu şirkettir ve yukarıdan emir gelmesse yapmazlar.

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Haber YorumlarıEngin IRMAK:

Millete son kullanma tarihi geçmiş ürünleri sattığınıza sayın..

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Devletimizin taktiridir ancak bim adet olarak günlük zannedersem 2 milyar parça ürün satıyordur 50 krş zam yapsa parayı çıkarır budurumda olan gene vatandaşa oluyor ramazan geliyor bimde dün baktım herşeye minumun 1 lira zam yapılmış zaten devletimizin taktirine

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Haber Yorumlarıalbatros :

ramazan geliyor cezayı her türlü çıkarırsınız zırlamayın!

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Haber Yorumlarızırzop:

bim bam bom çok şükür dostlar

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

asla acımayın daha dün baktım yoğurdu 79 liradan 89 lira yapmislar yumurta 155 den 167 olmuş usrekli zam yapiyorlar 3 harflerin hepsi birbirinden beter surekli zam surekli seffafmiş rekabet kuralina uygun muş madem öyle neden şokta a101 de bimde fiyatlar hepsi ayni nerde rekabet

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Haber YorumlarıDORUK SOYLU:

Kim bilir bu zincir marketlerde daha ne oyunlar dönüyor 30 ekim 2021'de de BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Migros'a 517,7 milyon TL , Şok Marketler'e 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL ceza verilmişti. Tedarikçi firma Savola Gıda'ya da 22,2 milyon TL para cezası verilmişti 30 içinde %25 peşin ödeme indiriminden yararlanmışlardı.

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

kan emiciler ...aliştiniz tabii simit parası gibi ceza ödemeye ..bunlar az bile keşke kapatılsanız aklınız başınız belkı gelirdi...

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