Bilişim 500 Araştırması'nın sonuçları açıklandı

Türkiye bilişim sektörünün en kapsamlı araştırmalarından biri olan Bilişim 500-İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması'nın 2024 sonuçları, 'Bakış Açını Değiştir' temasıyla açıklandı. Sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri geçen yıla göre yüzde 56 artarak 1,1 trilyon TL'ye ulaştı. Dolar bazında büyüme yüzde 13 oldu.

Türkiye bilişim sektörünün nabzını tutan 'Bilişim 500 - İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması'nın 2024 sonuçları açıklandı. Şirketlerin toplam geliri yüzde 56 artışla 1,1 trilyon TL'ye ulaştı; dolar bazında büyüme yüzde 13 oldu. Şirketlerin 90'ı yüzde 100'ün üzerinde büyürken, en yüksek büyüme yüzde 690 olarak kaydedildi. Yapay zeka gelirleri yüzde 100'e yakın, bulut hizmetleri yüzde 76, yerli yazılım gelirleri yüzde 93, yazılım ihracatı yüzde 99 ve hizmet ihracatı yüzde 78 oranında arttı. 26'ıncı kez düzenlenen ödül törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan katıldı.

Kategorilere göre sektörün liderleri açıklandı

Şirketlerin ciro bilgilerine göre genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre; bilişim sektörün zirvesinde bu yıl da Turkcell yer aldı. Türk Telekom'un ikinci, Vodafone'un üçüncü sırada yer aldığı Bilişim 500 Araştırması'nın Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri kategorisinde; yılın Ar-Ge yatırımı kategori birincisi Logo Yazılım olurken; yılın yapay zeka kategori birincisi Deeptech oldu. Yılın Türkiye merkezli üretici hizmet kategori birincisi Türk Telekom, yılın Türkiye merkezli üretici yazılım kategori birincisi Intertech, yılın donanım ihracatı kategori birincisi Karel, yılın hizmet ihracatı kategori birincisi TP, yılın yazılım ihracatı kategori birincisi olarak Havelsan ödüle layık görüldü.

"Her yıl Bilişim 500 araştırmamızın çalışmalarına törenden 8 ay önce başlıyoruz"

Bilişim sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Bilişim 500 araştırmasını ve ödül törenini 26 yıldır sürdürüyor olmanın gururunu yaşadıklarını belirten BThaber Başkanı Murat Göçe konuşmasında "Her yıl Bilişim 500 araştırmamızın çalışmalarına törenden 8 ay önce başlıyoruz. Uzun, meşakkatli ve yorucu olan bu süreci yönetirken en çok vakit ayırdığımız konu yılın mottosunu belirlemek oluyor. Çok önemsiyoruz, çünkü mesajlarımızı taşıyor. Bu yıl için mottomuzu "Bakış Açını Değiştir" olarak belirledik. Dünyada ve ülkemizde kötü, canımızı sıkan olaylar da oluyor. Peki bu olaylara bakıp ne yapacağız? Elbette işimizi geliştireceğiz. Bilişim 500 sonuçlarında da göreceksiniz, zamanında doğru iş yapan firmalarımız yükseliyor. İşte büyün hikaye, bakış açısını değiştirmek ve çok çalışmak. Olumsuzluklara takılmayacağız, çok ve verimli çalışıp ülkemiz için de fayda sağlayacağız" dedi.

Bilişim 500'deki şirketlerin toplam geliri, 1,1 trilyon TL'ye ulaştı

Araştırmaya göre, 2024 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüze 56 oranında arttı. 2023 yılında bu büyüme TL bazında yüzde 88, dolar bazında ise yüzde 31 seviyesindeydi. 2024 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 56 oranında artarak 1,1 trilyon TL'ye ulaştı. Yaklaşık 34 milyar dolara denk gelen bu rakam ile dolar bazında yüzde 13 düzeyinde bir büyümeye elde edildi. Sıralamaya giren şirketlerin 90'ı yüzde 100'ün üzerinde gelir artışı sağlarken, en yüksek büyüme oranı yüzde 690 olarak gerçekleşti.

500'ün 90'ı yüzde 100'den fazla büyüdü

En yüksek büyüme gösteren şirketin TL bazında yüzde 690 büyüdüğünün belirlendiği araştırmaya, geçtiğimiz yıl sıralamada yer almayan 74 yeni şirket sıralamaya girdi. Yüzde 100'ün üzerinde büyüyen şirket sayısı ise 90 oldu.

Yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 100'e varan bir büyüme

Araştırma kapsamında yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 100'e varan bir büyüme kaydedildi. Diğer yandan bulut hizmetleri gelirleri ise yüzde 76 oranında arttı.

Türkiye'de üretilen yazılım gelirleri yüzde 93 artışla 69 milyar TL'ye yükseldi

Araştırma yazılım sektöründeki ivmeyi de ortaya koydu. Türkiye'de üretilen yazılım gelirleri yüzde 93 artışla 69 milyar TL'ye yükseldi. Bu gelirin yüzde 63'ü sektörel yazılımlardan elde edildi. Finans, bankacılık ve savunma sektörlerindeki yazılım gelirlerinin büyümesi de dikkat çekici. Yazılım ihracat gelirleri yüzde 99 artarak 14 milyar TL'yi aşarken, hizmet ihracatı da yüzde 78 oranında büyüdü.

"Birleşmeleri, satın almaları dikkate alın"

Bilişim hizmetlerinde ihracattaki performansınızın kıymetli bir gösterge oluğunu belirten Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul, "38 OECD üyesi içinde 2024'te Türkiye'nin bilişim ihracatı 4.5 milyar dolardı. Türkiye OECD'de 8.sırada, yani çok başarılı. 2003'ten 2024'e kadar 22 kat hizmet ihracatını bilişimde artırmış olan Türkiye'nin toplam servis ihracatı payı yüzde 9. Türkiye daha çok yol katedecek potansiyele sahip. Türkiye ile İspanya çok benzer özellikler gösteren iki ülke. Fakat bilişim servis ihracatı toplam servis ihracatına pay olarak kimi zaman Türkiye'de yüzde 9 iken, İspanya'da 16.8. Türkiye'de yine teknoloji geliştirme bölgelerindeki yabancı şirketlerin oranı yüzde 4.4 iken İspanya da yüzde 18-20 arası değişiyor. Son bir ölçekte Türkiye 2023 yılında uluslararası patent enstitüsüne toplam 10 bin 81 tane patent başvurusunda bulunmuş. İspanya da bu 8 bin 47. Türkiye'deki patent başvuruların yüzde 90'ını Türk vatandaşları ve Türk firmaları tarafından yapılırken, İspanya'da bu oran yalnızca yüzde 41. Dolayısıyla büyümek için ölçeklenin, uluslararasılaşın. Bunun için de birleşmeleri, satın almaları dikkate alın. Paydalarınıza kıymet verin" dedi. - İSTANBUL