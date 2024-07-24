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Bilecik'ten Avrupa ve Rusya'ya şeftali ihracatı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasat edilen şeftaliler, Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Çerkeşli köyünde modern tarım yöntemleriyle yetiştirilen şeftaliler, soğuk hava tesisine taşınıyor ve boyutlarına göre kasalara yerleştiriliyor. İç pazarda ise Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine gönderiliyor.

Sakarya Vadisi'nde yer alan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasat edilen şeftaliler, başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye satılıyor.

İlçeye bağlı 150 haneli Çerkeşli köyünde 20 dekar alanda modern sulama yöntemi ve bilinçli tarım uygulamalarıyla yetiştirilen şeftaliler toplandıktan sonra soğuk hava tesisine taşınıyor. İşçiler tarafından boyutlarına göre kasalara yerleştirilen ürünler, bazı Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya ihraç ediliyor. İlçelerinde 20 bin dekar alanda bu yıl 41 ton şeftali üretimi beklenirken, iç pazarda Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine gönderiliyor.

"Bu sene de hedefimiz 41 bin ton civarında"

Hasada katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Osmaneli ilçemizin Çerkeşli köyünde, bir şeftali bahçesindeyiz. Bugün şeftali hasadı yapıyoruz. Memleketimizde daha çok Bursa şeftalisi olarak bilinen şeftalinin en güzel üretim yerlerinden birindeyiz. Bizim ilimizde özellikle Osmaneli ilçemizde 20 dekar üzerinde bir üretimimiz var. Bu sene de hedefimiz 41 bin ton civarında, 41 bin kere maşallah demek istiyoruz. Böyle bir üretimimiz olacak. Tabi bu üretimin önemli bir bölümü ihracat kalemi olarak yurtdışına gidiyor. Diğer bir bölümünde ülke içerisinde biz bu satışlarımızı yapıyoruz. Ayrı yeten satılamayan ve fiyatı ucuzlayan ürünlerimizi burada saklama yeniden ileride satma fırsatı bulmuş oluyoruz. Ben bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Yine ifade ediyoruz özellikle şeftalinin en güzeli Bilecik'te olduğunu iddia ediyoruz" dedi.

"Osmaneli'nin Medetli bölgesinde 20 konteynerin olduğu bir alan oluşturuyoruz"

Vali Aygöl konuşmasının devamında, "Hayırlı uğurlu olsun hasadımız inşallah. İlimizde özellikle bakanlıklarımızın desteğiyle ilimizin genelinde tarım işçilerimizi artık çadırlardan kurtarıyoruz. Artık mavi çadırlar görmek istemiyoruz hiçbir yerde. Biz daha çok insani ortamlar, güzel ortamlar görmek istiyoruz. Geçen hafta içerisinde Söğüt ilçemizde 30 konteyner olan bir alan oluşturduk. İnhisar ilçemizde şu anda 30 konteyner olan bir alan oluşuyor. Yakında Osmaneli'nin Medetli bölgesinde 20 konteynerin olduğu bir alan oluşturuyoruz. Bugünde burada özellikle hemşerilerimize şu müjdeyi veriyoruz daha önce bir oluşum var üzerine yine 30 konteynerin olduğu bir alan oluşturacağız. Yani şehrimizin ihtiyacı olan bütün bölgelerimize toplu bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabileceği mantıklı bir alan oluşturma yönünde hedeflerimize devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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