Bilecik'teki fabrikalarda iş bırakma eylemi başladı

GÖKAY ŞİMŞEK

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Bilecik'teki Demisaş ve Accuride Wheels fabrikalarının işçileri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile süren toplu iş sözleşme görüşmelerinde avans ödemesinde anlaşma sağlanamaması üzerine iş bırakma eylemine başladı.

Bugün 08-16 vardiyası için iş yerlerine giden işçiler, 1'er saat iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, alkışlar eşliğinde fabrikalarında, 'Direne direne kazanacağız' sloganları attı. Diğer yandan işçilerin 16/24 ve 24/08 vardiyelerinde de 1'er saat iş bırakma eylemi yapacakları öğrenildi.

Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Recai Büyükbeyhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi biliyorsunuz, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi başladı. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı toplu sözleşme öncesi sözleşme bittikten sonra alacağımız paralara dair bir ön eleme istedik. Yani bir avans niteliğinde mahsup edilmek şartıyla bu parada biz Birleşik Metal İş Sendikası olarak anlaşamadık. Çelik İş ve Türk Metal Sendikası anlaştılar dün itibarıyla 4 bin 750 brüt bir paraya. Biz de yaklaşık 6 bin lira brüt bir para istemiştik o yüzden anlaşamadık ve bugünden itibaren iş yerlerinde iş bırakma eylemleri, fazla mesai eylemleri ile direnişe geçtik."