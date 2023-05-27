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Bilecik'te 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı

Bilecik'te 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı

Ekonomi Haberleri

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 200 kişiye istihdam sağlanması planlanan bahçe mobilyalarının üretimini yapacak olan fabrikasının temeli atıldı. Fabrikanın temel atma törenine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Organize Sanayi Bölge Müdürü Üzeyir Elmas, siyasi parti temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 200 kişiye istihdam sağlanması planlanan bahçe mobilyalarının üretimini yapacak olan fabrikasının temeli atıldı.

Osmaneli Sanayi Bölgesinde 6 bin 349 metre kare alana kurulan 200 kişiye iş kapısı olacak olan fabrikanın temel atma törenine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Organize Sanayi Bölge Müdürü Üzeyir Elmas, siyasi parti temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Önemli bir yatırımın İlçemize kazandırılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Şahin, fabrikanın faaliyete geçtiğinde 200 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Şahin, "Bugün ilçemiz açısından mutlu ve gururlu bir gün, İlçemize yatırım yapan firmamız tarafından 200 vatandaşımıza iş imkanı sağlayacak bir fabrikanın temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Fabrikanın ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Münür Şahin Osmaneli Bilecik Ekonomi Haberler

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